Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста

Наталья Рюмина

Жители заречной части Вологды, под окнами которых к 2025 году должен появиться Флотский мост, уверены, что их жизнь после запуска объекта станет невыносимой.

Предпроектные работы по мосту в створе Флотского переулка в Вологде планируют завершить в феврале следующего года.

Пострадают от строительства ЖК «Флагман», ЖК «Плазма», частные дома во Флотском переулке и многоквартирный дом №113 на улице Козленской.

Мосту быть

Жители, которых строительство Флотского моста коснется непосредственно, предлагают властям построить мост в другом месте. Но чиновники и специалисты категорически против. Это стало ясно, когда прошла первая встреча между жителями и властями 17 ноября в ДК «Речник».

Предварительно были разработаны три варианта расположения моста.

Первый вариант предполагает заезд на мост с улицы Левичева, а выезд — на улицу Машиностроительную. Однако, чтобы его реализовать, необходимо расширять проезжую часть до четырех полос, но этому мешают здания УФСИН России и церковь. Их придется снести.





Согласно второму варианту, мост спроектирован во Флотском переулке — через ЖК «Солнечный остров» к ЖК «Флагман». На перекрестке улиц Судоремонтной и Машиностроительной предлагается сделать кольцевую развязку.





Третий вариант предполагает заезд на мост также с Флотского переулка с проездом через ЖК «Солнечный остров». На заречной же стороне мост предлагается немного сместить вправо. Но, в таком случае, придется сносить ДК «Речник» и ряд домов. Кольцевой развязки не потребуется, дорога будет вести напрямую к кольцу на улице Северной.

Власти склоняются ко второму варианту. Стоит отметить, что, в этом случае, ДК «Речник» также должен быть снесен.

Люди и дороги

Людей беспокоит ухудшение качества жизни после строительства моста. При самом неблагоприятном исходе их дома будут снесены.

Так, ЖК «Флагман», который находится на улице Судостроительной в Заречье, окажется окружен магистралями с двух сторон.

«То, что здесь находятся жилые комплексы, вы, вообще, не учитывали. Покупая квартиру в ЖК "Флагман", люди рассчитывали на тишину и спокойствие. Стоимость квадратного метра, в связи с этим, в жилищном комплексе была намного дороже, чем в остальных микрорайонах города Вологды. Сейчас "Флагман" будет заперт буквально со всех сторон четырехполосным движением», — сказала на встрече с властями одна из жительниц.

Людям придется терпеть загазованность, задымленность, а детям для того, чтобы попасть в школу, придется пересекать магистраль.

«Сегодня каждый из нас может спокойно отпустить ребенка на улицу. По тому варианту, который вы предлагаете, и он перспективен, получается, будет две дороги с двух сторон. Школы у нас находятся за этими дорогами», — говорят местные жители. На это власти пообещали им оборудовать пешеходные переходы.

Также выяснилось, что микрорайон при втором и третьем варианте строительства моста лишится дома культуры «Речник». Вместе с тем, никаких обещаний о строительстве нового ДК на встрече не прозвучало.

В то же время, на противоположной стороне под снос попадают дома во Флотском переулке. По идее, администрация должна будет выкупить эти участки. Цены на них уже сейчас взлетели. Один из домов был выставлен на продажу на Авито за 75 млн рублей.

Сотрудник администрации заявил по поводу сноса частных домов, что надо еще смотреть, кто дал разрешение на их строительство. Если власти докажут, что дома построены незаконно, то люди могут вообще остаться ни с чем.

Представители власти уверяют, что рассчитывали варианты строительства моста, исходя из транспортных потоков и интенсивности движения. Также они ссылаются на генплан 2014 года, которым было предусмотрено строительство Малого транспортного кольца. В него входит и Флотский мост.

«Нами был проведен анализ транспортных потоков, макромоделирование, микромоделирование загруженности этих вариантов. Самым лучшим с точки зрения именно транспортного движения оказался третий вариант», — говорит представитель администрации.

Люди обратили внимание, что с появлением нового моста проблема пробок на улице Герцена все равно не решится. Ведь все транспортные потоки по прежнему будут упираться в тоннель на реке Шограш.

«Город развивается, городу нужен новый путепровод. И об этом, наверное, надо речь вести. Надо рассматривать вариант моста с Карла Маркса на Турундаевскую. Это серьезный стимул для того, чтобы дать толчок развитию этого микрорайона. Люди смогли бы съезжать на мост через новый путепровод», — говорят жители, упирая на то, что к такому варианту склонялись еще в советское время, когда планировали строительство улицы Карла Маркса.

Варианты строительства моста, которые предлагают жители

Однако власти сразу отвергли этот вариант. Ссылаясь на то, что мост должен пересекать реку под прямым углом.

«Максимальное отклонение 10 градусов. Если строить мост на Карла Маркса, там будет большое отклонение», — заявил специалист.

К тому же на Карла Маркса из-за порта потребуется строить мост выше, чем во Флотском переулке, а это повлечет увеличение расходов.

Жители предлагают властям также вернуться и доработать вариант моста на улице Левичева. При этом сместить его на несколько метров на запад (северо-запад) от тюрьмы ближе к улице Горького. В заречной части магистраль от моста вывести напрямую на территорию завода, по бывшим ж/д путям на улице Городской Вал на улицу Северную. Еще в качестве вариантов предложено построить Турундаевский мост с будущем дополнением моста или туннеля на улице Текстильщиков или перенести мост в район улицы Яшина.

Жители обеспокоены тем, что строительство моста задевает газопровод и не согласовано с археологами.

Они обратили внимание на то, что на месте строительства моста был обнаружен культурно-археологический слой разных эпох.

«Институт археологии Российской академии наук выиграл тендер на проведение исследования по наличию архитектурного археологического слоя в створе строительства Флотского моста. Непосредственно на моем земельном участке — Флотский переулок, дом 20 — был обнаружен фрагмент стены, возможно, церкви», — сказала одна из жительниц Флотского переулка.

Власти ответили на это, что теоретически археологические изыскания смогут повлиять на проект. Но вопрос археологии пока не проработан.

«У нас есть сжатые сроки реализации этого проекта, поэтому все идет в режиме онлайн», — говорят чиновники.

В связи с этим, люди боятся, что история Флотского моста повторит ситуацию с Некрасовским мостом, когда из-за спешки были упущены археологические моменты.

«Памятники там находятся, но строительство Некрасовского моста не влияет на их состояние. В рамках проектных работ предусмотрели эстакаду над ним», — ответили власти.

Как будет решен вопрос с археологией в месте строительства Флотского моста, пока не ясно. При этом, предпроектные работы должны быть закончены уже через несколько месяцев. Хватит ли этого времени властям, чтобы решить все вопросы по строительству Флотского моста с местными жителями, покажет время. На данный момент жители объединились, чтобы донести до властей все свои замечания и проработать другие варианты расположения моста.