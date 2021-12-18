Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской

Встреча, посвященная вопросу строительства Флотского моста прошла накануне в Вологде. В ней приняли участие местные жители, представители городских властей и проектировщики.

– Проанализировав данные о перспективной застройке города, потенциале развития промышленной зоны и распределении транспортных потоков, эксперты предложили перенести место строительства в створ улицы Турундаевской, – сообщает Вологда.рф.

Ранее NewsVo рассказывал, что Флотский мост должен стать частью Малого транспортного кольца, которое уменьшит поток транспорта, идущего через центр города.

Ранее предлагались три варианта размещения Флотского моста:

с Флотского переулка на территорию ДК «Речник», в районе ЖК «Флагман», в створе улицы Левичева.

По мнению городских властей, второй вариант был оптимальным.

Но тогда жители ЖК «Флагман» бурно возмутились такой перспективе. Помимо этого, в случае со вторым вариантом возникали проблемы с распределением транспортных потоков.

Завершив исследование транспортных потоков и данных по перспективной застройке города, приняв во внимание просьбы вологжан, проектировщики предложили более перспективное положение трассы.

– Сейчас проектировщики просчитывают наиболее перспективные варианты размещения мостового сооружения в части экономической и технической составляющей. Одна из самых главных задач – рассматривать перспективное развитие города и социально-значимых районов, то есть это мы говорим и про улицы Архангельскую и Конева, которую сейчас достаточно активно застраивают. Также необходимо учитывать потенциал и промышленной зоны в районе улицы Турундаевской, - рассказал корреспонденте Вологда.рф руководитель Службы городского хозяйства Вологды Артем Малышкин.

При составлении проекта будущего моста инженеры также учитывают ландшафтные особенности, характеристики почвы, эксплуатационные характеристики будущего мостового сооружения, размеры транспортной магистрали и пиковые нагрузки. Кроме того, для расчетов они используют моделирование существующих и перспективных транспортных потоков с учетом принятых Комплексной схемы организации дорожного движения и Генерального плана города.

– Мы начали прорабатывать вариант размещения моста, который предлагал общественник Евгений Доможиров, а именно: с началом моста в створе улицы Карла Маркса и концом на улице Турундаевской. Все нормативы по близости к жилым домам при этом соблюдаются. Если какое-то дополнительное шумовое воздействие будет, то мы приведем его в нормативный показатель с установкой шумозащитных экранов, - говорит главный инженер проекта, представитель подрядной организации «ДорМостПроект» Дмитрий Куликов.

Получается, что мост сместят почти на 700 метров по сравнению с изначальным проектом строительства моста в створе Флотского переулка.

Эксперты предлагают разбить реализацию моста в створе улицы Турундаевской на три этапа.

Первый, непосредственно сам мост, - участок от кольцевого пересечения улиц Пугачева и Карла Маркса с выходом через промзону на улицу Турундаевскую. Этот этап будет самостоятельным, так как существующая дорожная сеть позволит водителям с Турундаевской выехать на Советский проспект, а затем в центр города или в южный микрорайон.

Следующие два этапа включают ремонт и строительство дорожной сети от улицы Турундаевской с выходом на Конева.

– Я живу во «Флагмане», мы там недавно приобрели жилье. Я вообще всю жизнь в этом микрорайоне прожил. Поэтому, конечно, вопрос строительства моста очень важен для местных жителей. Конечно, построить мост в створе Турундаевской и Карла Маркса – очень логичный ход, – считает вологжанин Владимир Попов.

– Так и должно быть – много обсуждений. Сразу ничего не решить. Все решения должны приниматься совместно, коллегиально и мнение каждого человека должно быть учтено. Именно об этом должна заботиться Администрация. Они молодцы, что выходят на встречи и разговаривают, – комментирует вологжанка Антонина Преображенская.

Далее проектировщики будут проводить геодезические и гидрологические изыскания, корректировать предпроектную документацию для оценки экспертов, в том числе в области ценового аудита.

Параллельно специалисты продолжают анализировать данные и искать новые места размещения моста, соединяющего Заречье, Центр и юг Вологды. На сегодня существует девять таких вариантов, каждый из них будет рассмотрен экспертами и общественностью.

