В Вологде камеры видеонаблюдения зафикисировали опасные игры подростков на льдинах

В Вологде подростки беспечно ходили по льдинам. Этот момент попал на камеры Baza.net.

«Наша камера засняла, как трое несовершеннолетних устроили игры на тающей реке. К счастью, беды не произошло. Дети вернулись на берег. Ежегодно весенний тонкий лед становится причиной трагедий на водоемах. Помимо рыбаков, лед привлекает детей и подростков. Юным вологжанам не терпится испытать его на прочность и покататься на льдинах. Уважаемые родители, напомните детям об опасности нахождения на весеннем льду», — пишет компания.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде ребенок провалился под лед у моста 800-летия.

Напомним, в прошлом году семилетний мальчик и десятилетняя девочка провалились под лед в Вологде. Инцидент произошел около вечером 15 марта в районе дома №5 по Набережной VI армии.

Девочку спасли очевидцы происшествия. Тело мальчика нашли спустя почти два месяца поисков.

Еще один трагический случай произошел в апреле прошлого года в Вологодском районе на реке Тошня недалеко от населенного пункта Новый Источник. Там провалились под лед двое мальчиков 7 и 6 лет. Одного ребенка очевидцы смогли вытащить из воды. Второго спасти не удалось, его тело нашли позже в 50 метрах от полыньи.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. По информации МЧС Вологодской области среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать простые правила безопасности:

— выходя на лед нужно быть крайне внимательным!

— в устьях и притоках рек прочность льда ослаблена. Он также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;

— если плюсовая температура воздуха держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше.

Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным и обрушивается без предупреждающего потрескивания.