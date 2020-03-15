Двое детей провалились под лед в Вологде

Семилетний мальчик и десятилетняя девочка провалились под лед в Вологде. Инцидент произошел около 18 часов 15 марта в районе дома №5 по Набережной VI армии.

По данным пресс-службы областного УМЧС, на реке были трое детей: десятилетняя девочка, а также ее четырехлетний и семилетний братья.

— Со слов девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, она попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду, — говорится в сообщении.

Девочку спасли очевидцы происшествия. Местоположение провалившегося под воду мальчика на данный момент не установлено. На место выехали спасатели, скорая и сотрудники МЧС. С родственниками детей работают психологи.

Upd, 22.30 15 марта

СУ СК РФ по Вологодской области сообщает, что по факту гибели провалившегося под лед на Вологде мальчика возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи опрашивают очевидцев трагедии. Установлена личность матери детей - это 28-летняя девушка.

- Собираются характеризующие сведения на семью погибшего ребенка. С утра поисковые работы на месте происшествия с привлечением водолазов МЧС будут продолжены, - отмечают в региональном управлении Следственного комитета.