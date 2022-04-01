В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка

В Вологодском районе на реке Тошня недалеко от населенного пункта Новый Источник провалились под лёд двое мальчиков 7 и 6 лет. Одного ребёнка очевидцы смогли вытащить из воды. Идут поиски второго ребенка.

«Сегодня около 19.40 по Системе-112 поступило сообщение о том, что в Вологодском районе. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, МЧС России и следственного комитета, всего 12 человек и 6 ед. техники», — сообщает МЧС.

Спасённый ребёнок госпитализирован в больницу с переохлаждением , состояние здоровья стабильное , жизни не угрожает. С матерью второго ребёнка работают психологи МЧС России. Поиски продолжатся всю ночь. На завтра спланированы водолазные работы.