Мальчик провалился под лед на реке Вологде 27 марта

Мальчик провалился под лед на реке Вологде вечером 27 марта.

– В районе моста 800-летия на лед реки Вологды вышли мальчики 11 и 12 лет. Один из них провалился под лед, – сообщает МЧС по Вологодской области. – До приезда спасателей ребята смогли самостоятельно выбраться на берег. Беды не произошло, никто не погиб.

Напомним, в прошлом году семилетний мальчик и десятилетняя девочка провалились под лед в Вологде. Инцидент произошел около вечером 15 марта в районе дома №5 по Набережной VI армии.

Девочку спасли очевидцы происшествия. Тело мальчика нашли спустя почти два месяца поисков.

Еще один трагический случай произошел в апреле прошлого года в Вологодском районе на реке Тошня недалеко от населенного пункта Новый Источник. Там провалились под лед двое мальчиков 7 и 6 лет. Одного ребенка очевидцы смогли вытащить из воды. Второго спасти не удалось, его тело нашли позже в 50 метрах от полыньи.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. По информации МЧС Вологодской области среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать простые правила безопасности:

— выходя на лед нужно быть крайне внимательным!

— в устьях и притоках рек прочность льда ослаблена. Он также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;

— если плюсовая температура воздуха держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.

Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше.

Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным и обрушивается без предупреждающего потрескивания.