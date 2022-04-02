Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

02.04.2022 [Происшествия]

Тело 6-летнего мальчика, который провалился под лед на реке Тошне вечером 1 апреля, нашли в 50 метрах от полыньи.

– В поисках были задействованы силы различных служб. На месте развернули оперативный штаб. Лед прорезали, использовали подводные камеры. Река Тошня в этом месте покрыта льдом, но есть полыньи, в одну из них и провалились дети, – рассказывает глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По его словам, трагедия произошла около 19:00 1 апреля. 

Ранее NewsVo рассказывал, что два мальчика 6 и 7 лет провалились под лед на реке Тошне в поселке Новый Источник.

– Мальчики спустились к реке, подошли к полынье, лед не выдержал. Одного смогли вытащить прибежавшие на помощь взрослые. Но другого к этому моменту уже утащило под лед. Спасти его не удалось.

Спасенный ребенок госпитализирован в больницу с переохлаждением, состояние здоровья стабильное, жизни не угрожает. С матерью второго ребенка работают психологи МЧС России.
 

Тэги: провалился под лед, погиб ребенок

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