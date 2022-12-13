Портрет Героя Советского Союза Александра Панкратова появился на стене общежития под Вологдой

Портрет Героя Советского Союза Александра Панкратова нарисовали на стене общежития №6 молочно-хозяйственной академии в селе Молочное под Вологдой.

Автор работы – вологодский художник Олег Иванов.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, вместе героем на граффити изображена Карина Климовская – участник юнармейского отряда, которая этом году получила отличительный знак «Юнармейская доблесть» 1 степени.

Александр Константинович Панкратов родился в 1917 году в деревне Абакшино Вологодской губернии. Младший политрук танковой роты 125-го танкового полка 28-й танковой дивизии. Первым в истории Великой Отечественной войны закрыл своим телом вражеский пулемет; впоследствии символом этого стал подвиг Александра Матросова. Звание Героя Советского Союза Панкратову присвоено посмертно 16 марта 1942 года.

Ранее NewsVo рассказывал, что муралы с изображением героев стали часто появляться на зданиях в Вологодской области:

в 2022 году портрет Героя Советского Союза Сергея Орешкова появился в Кадникове; граффити с изображением трех героев Михаила Власова, Анатолия Маракасова и летчика-разведчика Валентина Сугрина – в Семенково в Вологодском районе.

в 2021 году граффити с портретом Героя Советского Союза Александра Румянцева – на жилом доме в Сямже; граффити с портретом партизана Бориса Окинина – на пятиэтажном доме в Череповце; портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова – на торце жилого дома в Соколе; портрет героя СССР Николая Кузнецова – в Вытегре.

в 2020 году портрет летчика-героя Алексея Годовикова – на жилом доме в Череповце.

Напомним, мурал – это разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

