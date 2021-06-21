Граффити с портретом партизана Бориса Окинина появилось на пятиэтажном доме в Череповце

Граффити с портретом партизана Бориса Окинина появилась на пятиэтажном доме в Северном районе Череповца. Его нарисовали череповецкие художники Александр Булыгин и Алексей Есин.

– Давайте честно признаемся: портрет партизана, посмертно награжденного медалью «За отвагу», большинство из нас впервые увидели именно на этом граффити. Реализацию проекта профинансировала компания «ФосАгро», за что им отдельное спасибо, – пишет на своей странице мэр Череповца Вадим Германов. – Как показывает практика, такие проекты очень позитивно воспринимаются череповчанами. Кроме просветительской функции, подобные работы выполняют еще одну важную задачу: помогают делать наш город ярче и интереснее.

Борис Степанович Окинин родился в 1912 году в деревне Лычно Устюженского района Вологодской области. С 1924 по 1929 год учился в средней школе № 1 Череповца. Окончив речной техникум, работал на Невском судостроительном заводе в Ленинграде.

С первых дней войны Борис пытался пойти на фронт, но его не брали потому, что должность, которую он занимал, подлежала бронированию. В августе 1941 года 29-летний Борис Окинин записался добровольцем в партизанский отряд. Первые месяцы войны он находился в тылу врага в районе поселка Вырица Ленинградской области.

15 декабря 1941 года отряд, возвращаясь на базу, наткнулся на карателей. Окинин, прикрывая отход товарищей, вёл огонь из ручного пулемёта и погиб. Его тело было изуродовано.

Бориса Окинина похоронили на месте гибели, на поляне в лесу. Он был посмертно награждён медалью «За отвагу». В октябре 1979 года новой улице Череповца в районе ФМК было присвоено имя партизана Окинина.

Это уже не первое граффити с портретом героя в Череповце. Ранее NewsVo рассказывал, что портрет Героя Советского Союза Алексея Годовикова был нарисован в прошлом году на жилом панельном доме на улице, названной фамилией этого героя. Кроме того, в этом году 17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова появился на торце дома №66 по улице Советской в районном центре Сокол Вологодской области.