17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова появился на торце жилого дома в Соколе

05.05.2021 [Общество]

17-метровый портрет Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова появился на торце дома №66 по улице Советской в районном центре Сокол Вологодской области.

Этот портрет в технике граффити создал вологодский художник Олег Иванов, а инициатором проекта стал председатель Общественного совета Вологды Анатолий Дианов.

– Областное Правительство и сокольчане эту идею полностью поддержали, ведь данный проект будет иметь весомое значение для патриотического воспитания будущего поколения. Напыление портрета героя на фасаде дома №66 по ул. Советская является продолжением примера, положенного городом Мамоново Калининградской области, – сообщается на странице Сокольского муниципального района.

Подобный, 17-метровый портрет Николая Мамонова появился на жилом доме в городе Мамоново Калининградской области в 2019 году. 

С 22 декабря 2020 года города Мамоново Калининградской области, Коноша Архангельской области и Сокол Вологодской области подписали Соглашение о побратимстве. 

– Судьба, боевой путь и подвиги Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова стали платформой для объединения трёх муниципальных образований Российской Федерации в братский союз. Все три города стали знаковыми в судьбе командира 331 стрелкового полка. Николай Мамонов - уроженец деревни Пашенино Сокольского района Вологодской области. В посёлке Коноша Архангельской области прошли его детские и юношеские годы, отсюда был призван на фронт. Наш Герой участвовал в боях за Хайлигенбайль (ныне - Мамоново), здесь и похоронен - в городе, названном в его честь, – говорится на странице Сокольского муниципального района.

Сообщается также, что создание граффити приурочено празднованию 76-й годовщины Великой Победы на малой родине Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова. 

Вологодский художник Олег Иванов начал наносить изображение на фасад здания 30 апреля. 4 апреля художник сообщил, что закончил работу.
 

Тэги: портреты, День победы

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