Портрет летчика-героя Алексея Годовикова начали рисовать на жилом доме в Череповце

01.10.2020 [Культура]

Портрет Героя Советского Союза Алексея Годовикова в стиле граффити скоро появится на жилом панельном доме на улице, названной фамилией этого героя.

Это будет самое большое граффити в Череповце, Размер рисунка больше чем 30 на 6 метров, сообщает сайт cherinfo.ru. Работы начались 29 сентября.

- На все уйдет около четырех дней, еще день берем про запас, - рассказал cherinfo художник Алексей Есин. - Немного помешал вчерашний дождь, поскольку на дожде рисовать нельзя. Если нанести краску на сырую поверхность, после высыхания она отшелушится. В хорошую погоду краска ложится очень хорошо. Опыт работы на высоте есть, так что в целом не страшно. Краска испанская, с лаком для устойчивости, разработана специально для граффити. Производитель краски дает гарантию на выцветание 10 лет.

Граффити нарисуют в рамках проекта «Культурная Вологодчина» на средства гранта. Сообщается также, что художникам помогают с работами финансовые партнеры, автовышку предоставила пожарная охрана.
 

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