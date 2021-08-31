Граффити с портретом Героя Советского Союза Александра Румянцева появилось на жилом доме в Сямже

31.08.2021 [Культура]

Большое граффити с портретом Героя Советского Союза Александра Румянцева появилось на стене центральной столовой в райцентре Сямжа Вологодской области. Здание находится на возвышенности напротив Воскресенской церкви.

Инициатор создания граффити Анатолий Дианов, председатель Общественного совета города Вологды. Художник – Олег Иванов.

Фото газеты «Восход»

Как сообщает районная газета «Восход», портрет героя появился в райцентре благодаря патриотическому проекту «Ради жизни на земле», который реализуется в нашей области с мая этого года.

– Эта война не обошла ни одну семью. Затронула всех практически. Спасибо каждому! Каждому, кто был в тылу, кто был ребёнком, кто пережил те страшные события. Поэтому, будем помнить, – рассказывает в видеоролике с открытия граффити Анатолий Дианов.

На гигантском портрете изображён Александр Андреевич Румянцев — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Александр Румянцев родился 19 августа 1922 года в деревне Новгородово (сейчас это Сямженский район Вологодской области). После окончания семи классов школы и Архангельского гидрометеорологического техникума работал начальником Череповецкой гидрометеостанции. В 1941 году Румянцев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году он ускоренным курсом окончил военно-инженерное училище. К октябрю 1943 года лейтенант Александр Румянцев командовал взводом 257-го отдельного моторизованного инженерного батальона 14-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 65-й армии Центрального фронта. 

Румянцев отличился во время битвы за Днепр. 17 октября 1943 года взвод Румянцева построил паромную переправу и первым же рейсом переправил десантный отряд, захвативший плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Лопатни Репкинского района Черниговской области Украинской ССР. При возвращении за следующим десантным отрядом Румянцев был убит. На тот момент ему было всего 21 год.

Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и награждён орденом Ленина.

В честь Александра Румянцева названа улица в Сямже.

Напомним, что в этом году таким образом были созданы два портрета: портрет Героя Советского Союза Николая Мамонова появился на торце жилого дома в Соколе и портрет партизана Бориса Окинина был нарисован на пятиэтажном доме в Череповце.

Видео со страницы Анатолия Дианова в социальной сети.

Тэги: граффити, герой СССР, герои, портреты

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