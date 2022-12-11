Опубликована презентация архитектурной концепции развития и благоустройства парка Ветеранов

Презентацию архитектурной концепции развития и благоустройства парка Ветеранов опубликовали архитекторы и урбанисты Лаборатории городской среды.

Итоги работы представлены в трех разных форматах: в формате презентации в PDF, альбом презентации по ссылке и видеопрезентация с комментариями архитекторов и ответами на вопросы горожан

В презентации излагаются результаты всех этапов работы:

историческая справка парка,

отчет о проведении общественных встреч на тему благоустройства парка,

результаты архитектурного и социокультурного исследования территории,

отчет об аудитории парка,

общие рекомендации участников семинаров,

концепция парка,

основные социальные сценарии парка сегодня,

основные принципы работы с парком,

организация основных связей и маршрутов парка,

схема функционального зонирования территории парка,

фрагмент генплана зоны у пруда,

фрагмент генплана спортивной площадки,

фрагмент генплана зоны у Пиццефабрики,

фрагмент генплана парка аттракционов,

фрагмент генплана тематической зоны «Качели в лесу»,

фрагмент генплана зоны событийной площади,

предложение по развитию фасадом терема Деда Мороза,

план освещения парка,

элементы благоустройства парка,

описание существующего зеленого каркаса парка,

ключевые принципы работы с озеленением,

предложения по озеленению парка,

фирменный стиль и айдентика парка,

торговые павильоны парка сейчас, утраченные и предложения для новых павильонов,

рекомендации по событийной программе,

сценарии использования парка в разные времена года,

рассказ об очередях реализации концепции,

визуализации разных частей парка.

Архитекторы обращаются к вологжанам с просьбой высказать свое мнение и ответить на несколько вопросов по ссылке, чтобы доработать проект с учетом мнения горожан.

– Пожалуйста, пригласите своих знакомых и близких к участию, сделайте репост этой записи, чтобы как можно больше заинтересованных горожан познакомились с проектом! – говорят участники Лаборатории городской среды.

Напомним, весной жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов.

Летом решилось, что парк Ветеранов стал победителем по итогам голосования за проекты благоустройства в Вологде.

Предварительную концепцию благоустройства парка Ветеранов архитекторы представили летом. И вологжанам было предложено высказать свое мнение.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2019 году в Вологде уже составляли план благоустройства парка Ветеранов. Но тогда городским властям не удалось достичь согласия с арендаторами парка.