Жителям Вологды предлагают высказать свое мнение по поводу предварительной концепции благоустройства парка Ветеранов

16.06.2022 [Общество]

Лаборатория городской среды опубликовала предварительную концепцию проекта благоустройства парка Ветеранов и предлагает вологжанам высказать свое мнение по поводу предложенных там идей.

Ознакомиться с концепцией благоустройства парка можно по ссылке.

– Расскажите о ней соседям, друзьям, коллегам и близким. Сделайте репост и оставьте свои комментарии в специальном опросе по ссылке – это поможет собрать больше мнений и сделать проект еще лучше, – говорят архитекторы.

В опросе вологжанам предлагается расставить приоритеты функциональных зон в порядке значимости для вас. 

Архитекторы предложили ключевые принципы развития парка:

  • единство стиля и дизайна
  • сохранение уголка природы в городе
  • внимание к детям
  • развитие культурно-досугового направления парка
  • сохранение истории парка

– Мы собираем все пожелания, их анализируем. Смотрим, что можно сделать, а на что есть ограничения. Это выливается в единый результат, мы помогаем перенести запросы вологжан на бумагу. Постарались учесть запросы и отдельных горожан, и сообществ, – говорит руководитель и архитектор компании «НСК» Наталья Рыжкова. 

Видеопрезентацию с обсуждения с комментариями архитекторов можно посмотреть в записи по ссылке.

Тэги: парк ветеранов

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