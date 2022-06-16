Жителям Вологды предлагают высказать свое мнение по поводу предварительной концепции благоустройства парка Ветеранов

Лаборатория городской среды опубликовала предварительную концепцию проекта благоустройства парка Ветеранов и предлагает вологжанам высказать свое мнение по поводу предложенных там идей.

Ознакомиться с концепцией благоустройства парка можно по ссылке.

– Расскажите о ней соседям, друзьям, коллегам и близким. Сделайте репост и оставьте свои комментарии в специальном опросе по ссылке – это поможет собрать больше мнений и сделать проект еще лучше, – говорят архитекторы.

В опросе вологжанам предлагается расставить приоритеты функциональных зон в порядке значимости для вас.

Архитекторы предложили ключевые принципы развития парка:

единство стиля и дизайна

сохранение уголка природы в городе

внимание к детям

развитие культурно-досугового направления парка

сохранение истории парка

– Мы собираем все пожелания, их анализируем. Смотрим, что можно сделать, а на что есть ограничения. Это выливается в единый результат, мы помогаем перенести запросы вологжан на бумагу. Постарались учесть запросы и отдельных горожан, и сообществ, – говорит руководитель и архитектор компании «НСК» Наталья Рыжкова.

Видеопрезентацию с обсуждения с комментариями архитекторов можно посмотреть в записи по ссылке.