Предварительную концепцию благоустройства парка Ветеранов представили в Вологде

Парк Ветеранов стал победителем в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Из почти 43 тысяч голосов половина отдана именно за благоустройство в 2023 году этого пространства. 9 июня архитекторы «НСК», разрабатывающие концепцию Парка Ветеранов под кураторством Лаборатории городской среды, представили ее вологжанам для обсуждения. Встреча транслировалась в режиме онлайн на странице Лаборатории в социальной сети.

Парк Ветеранов вернулся после неудачной аренды в распоряжение муниципалитета в 2021 году. Тогда же по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова началась подготовка к разработке концепции его благоустройства. Весной 2021 года специалисты Лаборатории городской среды проводили исследования и опросы среди горожан, чтобы выяснить, каким парк Ветеранов видят жители. Все пожелания, в том числе результаты онлайн-опросов, были переданы разработчикам проекта, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

– Мне кажется, в этот раз люди вовлечены как никогда. Очень много участников обсуждений, очень живая дискуссия по всем деталям проекта. Каждый вникает и задает правильные сложные вопросы. Что будет с прудом? А будут ли ограждения? Каким будет первый этап реализации? На все вопросы мы ответим вместе. Сейчас очень важно выделить первый этап благоустройства, – отметила советник Мэра Вологды по развитию городской среды Надежда Снигирева.

Ключевыми принципами проекта стали: сохранение уголка природы, создание пространств для детей, для досуга и времяпровождения, сохранение памяти и истории места. Все это должно выглядеть в едином стиле.

– Мы собираем все пожелания, их анализируем. Смотрим, что можно сделать, а на что есть ограничения. Это выливается в единый результат, мы помогаем перенести запросы вологжан на бумагу. Постарались учесть запросы и отдельных горожан, и сообществ, – говорит руководитель и архитектор компании «НСК» Наталья Рыжкова.

Архитекторы предложили сделать в парке разноуровневое освещение и разноформатное покрытие: деревянные настилы, асфальт, брусчатка, резиновая крошка. На транзитной аллее, которая начинается от главного входа и соединяет улицы Некрасова и Карла Маркса, предлагается выполнить декоративное озеленение – высадить сад растений с белым цветением. Здесь же планируется организовать места отдыха.

Перед Олимпийской резиденцией Деда Мороза предлагается организовать событийную площадку. Здесь может появится открытая сцена, развернутая к площади, ступени которой станут местами для отдыха в периоды, когда нет мероприятий. Рядом предусмотрена установка ярмарочных павильонов. Чтобы визуально растворить резиденцию в зелени, ее фасады предлагается облицевать зеркальными и матовыми панелями.

Зону пруда, которая является местом притяжения посетителей, планируется оборудовать по берегам деревянными настилами с местами отдыха возле водной глади. А на самом пруду – установить небольшие фонтанчики.

– Камерная аллея со сценой примыкает к транзитной аллее. Мы немного меняем конфигурацию зеленых островков, добавляем скамейки. Сцену нужно привести в порядок, и в проекте перед сценой предусмотрена площадка, где можно сделать навес, – комментирует руководитель компании «НСК» Наталья Рыжкова.

Детская игровая площадка останется на том же месте, но ее поделят на зоны соответственно возрасту детей. Планируется также создать зону с навесом для взрослых. На прежнем месте в соответствии с проектом остается и зона с аттракционами, также архитекторы предлагают сформировать зону открытого музея с историей парка и две спортивные зоны.

После презентации вологжанам предложили поработать в группах и обсудить предложенные в концепции решения по благоустройству. Участниками дискуссии стали жители микрорайона, студенты, депутаты Вологодской городской Думы и Законодательного Собрания области.

– В первую очередь я бы сделала хорошую детскую площадку. Общалась с мамами и бабушками, которые гуляют с детьми, все этого очень хотят. Такой площадки в микрорайоне не хватает, – отметила вологжанка Марина Трошичева.

– Обсуждений было много, и мы видим, что пожелания находят отражение в проекте. Главный вопрос – с чего начать? Наверно, с инженерной инфраструктуры. Поставить красивые арт-объекты, не смонтировав дренаж, будет неправильно, – отметил председатель ТОСа «Горького» Максим Васильев.

– Нужно в первую очередь сделать восточную часть парка, где расположен основной массив деревьев. Эта зона востребована для прогулок, занятий спортом, – считает директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Все пожелания горожан проработают архитекторы. Затем специалисты доработают концепцию благоустройства и развития парка и вновь представят ее жителям. Вологжане могут высказать свои пожелания и в онлайн-режиме, приняв участие в опросе в группе Лаборатории городской среды.

– Парк Ветеранов – одно из любимых мест жителей микрорайона Заречье. Городские власти приложили немало усилий, чтобы вернуть парк в собственность города, потом искали варианты, как его благоустроить. На территории рекреационной зоны были проведены субботники, установили скамейки, привели в порядок деревья. Но мы понимаем, что без дополнительных денежных вложений парк не благоустроить. Поэтому победа пространства в народном голосовании и включение в программу «Комфортная городская среда» – важнейший шаг в этой работе, – отметил депутат Законодательного Собрания области от партии «Единая Россия» Денис Долженко.

Благоустройство Парка Ветеранов является частью Народной программы партии «Единая Россия». Как ранее объявил Мэр города Сергей Воропанов, к концу года должна быть готова проектно-сметная документация по благоустройству Парка Ветеранов, чтобы в следующем году выбрать подрядчика и приступить к работам.

