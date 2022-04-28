Жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов

28.04.2022 [Общество]

Общие рекомендации жителей Вологды для разработки проекта развития парка Ветеранов опубликовали участники Лаборатории городской среды.

Проектный семинар, на котором несколько групп горожан обсуждали план развития парка, состоялся 21 апреля. В нем смогли принять участие все желающие.

Вологжане сформулировали перечень основных рекомендаций и еще один список – дополнительных.

Так большинство собравшихся высказались за реконструкцию пруда и организации зоны отдыха. Среди основных пожеланий: установка детских площадок, организация вело- и беговых дорожек, установка освещения и организация зон отдыха для молодежи, высадка озеленений, модернизация эстрады, установка общественного туалета и информационных стендов.

Подробный список пожеланий горожан приведен ниже на слайде презентации:

Подробный отчет встречи от 21 апреля можно посмотреть на слайдах презентации внизу этого текста.

Теперь участники Лаборатории городской среды будут разрабатывать предварительную архитектурную концепцию на основе пожеланий вологжан. В мае они презентуют эту предварительную концепцию жителям города, обсудят ее, затем доработают и в июне презентуют окончательный план развития парка.

В этом году планируется разделить реализацию проекта на этапы и определиться с источниками финансирования. Также планируется начать разработку и согласование эскизного проекта и проектно-сметной документации.

Реализация проекта развития парка Ветеранов запланирована на 2023-2024 годы.
 

Тэги: парк ветеранов, благоустройство

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