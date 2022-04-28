Жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов

Общие рекомендации жителей Вологды для разработки проекта развития парка Ветеранов опубликовали участники Лаборатории городской среды.

Проектный семинар, на котором несколько групп горожан обсуждали план развития парка, состоялся 21 апреля. В нем смогли принять участие все желающие.

Вологжане сформулировали перечень основных рекомендаций и еще один список – дополнительных.

Так большинство собравшихся высказались за реконструкцию пруда и организации зоны отдыха. Среди основных пожеланий: установка детских площадок, организация вело- и беговых дорожек, установка освещения и организация зон отдыха для молодежи, высадка озеленений, модернизация эстрады, установка общественного туалета и информационных стендов.

Подробный список пожеланий горожан приведен ниже на слайде презентации:

Подробный отчет встречи от 21 апреля можно посмотреть на слайдах презентации внизу этого текста.

Теперь участники Лаборатории городской среды будут разрабатывать предварительную архитектурную концепцию на основе пожеланий вологжан. В мае они презентуют эту предварительную концепцию жителям города, обсудят ее, затем доработают и в июне презентуют окончательный план развития парка.

В этом году планируется разделить реализацию проекта на этапы и определиться с источниками финансирования. Также планируется начать разработку и согласование эскизного проекта и проектно-сметной документации.

Реализация проекта развития парка Ветеранов запланирована на 2023-2024 годы.

