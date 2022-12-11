Завершился первый этап разработки проекта стратегии развития центра и набережной Вологды

Завершен первый этап разработки проекта «Стратегия пространственного развития центральной части и набережной города Вологды».

– В рамках первого этапа был проведен Комплексный анализ территории центральной части и набережной города, – сообщает агентство стратегического развития «Центр». – Большое значение для города имеет река Вологда, как первая образующая стратегическая ось исторического центра. Исчезновение судоходства привело к разрыву данной связи и город распался на два отдельных фрагмента. Рекомендации помогут возвратить связность берегов, восстановить значимость реки Вологда, как центральной артерии, усилить природно-экологический каркас города, трансформировать узлы транспортной инфраструктуры, применить инновационные инженерные решения и усилить каркас общественных пространств.

Сообщается, что в ходе работы отдельное внимание было уделено эффективности улично-дорожной сети, пешеходным, транспортным и велосипедным связям, а также инклюзивной среде.

Проведен ландшафтно-визуальный анализ исторического центра, который выявил ценные фрагменты исторической и природной среды.

– Проект Стратегии направлен на улучшение основных объектов культурного наследия, объектов социальной, политической и культурной составляющей Вологды. Он позволит получить городу набор инструментов и «дорожную карту» по его преображению, возможность перезапустить туристическую инфраструктуру и экономику центральной исторической части Вологды, – говорится в сообщении.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологде начали разрабатывать Стратегию пространственного развития центральной части города и набережной реки.

– Стратегия пространственного развития – это серьезный документ для развития архитектурно-градостроительной политики города. Различные элементы городской среды должны работать, как единое целое. Поэтому важно предусмотреть комплексные решения по развитию городских территорий. Это касается и новых, и застроенных пространств, и, конечно, неэффективно используемых территорий. Начать необходимо с центральной части, где находятся основные объекты культурного наследия, объекты социальной, политической и культурной составляющей Вологды. В итоге нужно получить целостную территорию Центра города, которая будет наполнена удобной и интересной инфраструктурой, позволит эффективно использовать городские пространства, будет востребована вологжанами и туристами, – рассказал главный архитектор Вологды Денис Поздняков.

В зону разработки Стратегии входит территория площадью около 200 га. Это центральная часть города в границах: ул. Воровского – пр. Победы – ул. Ленинградская – ул. Благовещенская – ул. Батюшкова – ул. Мира – ул. Предтеченская – ул. Чехова – ул. Пушкинская – Советский проспект – ул. Предтеченская – ул. Пречистенская набережная - Советский проспект (до Советский пр., 47) – мост 800-летия – Набережная VII Армии (до ул. Некрасова) – часть ул. Чернышевского – ул. Бурмагиных.

Работу над Стратегией ведет АНО «Лаборатория городской среды Вологды» совместно с Консорциумом под лидерством архитектурного бюро «Рождественка», которое почти 30 лет занимается сохранением и развитием исторической среды в разных масштабах. В Консорциум вошли Центр научных исследований в сфере охраны архитектурного культурного наследия «РЕ-Школа» и Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Куратором проекта выступает советник мэра Вологды по развитию городской среды Надежда Снигирева, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Напомним, в 2019 году вологжане высказывались против бетонирования набережной. Выступающих против забетонированной набережной губернатор Олег Кувшинников тогда назвал «диванными критиками». Глава Общественной палаты России посоветовал властям Вологды слушать архитекторов.

Подробнее о том, как развивалась история с бетонированием набережной в Вологде можно прочитать в специальном сюжете на сайте NewsVo - Новости Вологодской области.