Глава Общественной палаты России посоветовал властям Вологды слушать архитекторов

О бетонировании набережной Вологды сегодня рассказали секретарю Общественной палаты России Валерию Фадееву. Он прибыл в областную столицу на форум ОПРФ в рамках проекта #ЧТОНЕТАК. Разговор получился длинным и местами комичным: архитектор Алена Сидорова объясняла главе общественников, почему бетонирование недопустимо, мэр Сергей Воропанов жаловался Фадееву, что вологодские архитекторы не ходят на субботники, а губернатор предложил выделить деньги на благоустройство из областного бюджета.

Противники бетонирования набережной Вологды обратились к Валерию Фадееву, когда он посетил инсталляцию в виде букв #ЧТОНЕТАК возле универмага на улице Благовещенской. Сегодня с 8 утра все желающие могут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем области и города.

Архитектор Алена Сидорова объяснила Валерию Фадееву, что берегоукрепление бетоном в данном случае небезопасно.

— Я считаю, что это какое-то безумие. Посмотрите: корневая система всех деревьев нарушена. Если у нас вдруг вода поднимется чуть-чуть повыше этой отметки, то она все это подмоет, и весь этот «замечательный» берег уйдет вниз. — Алена, а вы как-то сообщали эти ваши соображения? — Конечно! С осени ведется диалог с администрацией города по вопросам берегоукрепления. — А, то есть диалог ведется? А где мэр? Вы где? — обратился Фадеев к Сергею Воропанову. — Результатов каких-то нет! Мы старались наладить диалог, но ничего не получилось, — говорит Алена.

За разговором корреспонденты Newsvo следили с помощью трансляции в группе Общественной палаты Вологодской области "Вконтакте".

Архитектор объяснила Фадееву, что склон реки не размывало годами и непонятно, зачем вообще его берегоукреплять. Глава ОПРФ спросил, возможно ли благоустроить берег после бетонирования.

— На склоне можно тоже посеять траву! — говорит Фадеев. — Но придется бетон засыпать землей, трамбовать и только потом засевать. — То есть какие-то решения возможны? — Они возможны, но, понимаете, насколько все это бессмысленно?

К обсуждению подключился мэр Вологды Сергей Воропанов.

— Это старая фотография, — сказал он, указывая на фото, принесенное девушкой. — Если мы сейчас выйдем на берег, мы увидим, что там одна карта снята, потому что подрядчик действительно завысил верхнюю высотную отметку. И благодаря рабочей группе это было выявлено (…)

— То есть эта ситуация изменена? Появилось какое-то пространство? — Минимальное пространство появилось, где будет позднее зеленая зона. Сейчас группа архитекторов работает. Та рабочая группа, которая была организована моим советником, распалась на несколько лагерей. Кто-то там поддерживает проект, который мы реализуем уже на протяжении трех лет, кто-то не поддерживает, кто-то категорически все отрицает. И конструктивных предложений нет. Но сейчас появилась группа архитекторов, которая дает конструктивные предложения. Абсолютно правильно сказали, что это только берегоукрепление, это только фундамент дома. Дальше здесь можно будет делать, и у нас наработки есть, это различные малые архитектурные формы, спуски к воде из деревянного материала, что исторически для нашего города подходит. Это прогулочная зона по верхнему упору с ограждением историческим, как это было еще в дореволюционные времена. — Алена, а вы знали обо всем этом? — спросил Фадеев. — О том, что были приглашены архитекторы, я узнала из СМИ. Несмотря на то, что есть рабочая группа и мы вроде как работаем с городом, нас в известность не поставили. Не пригласили. Приехали какие-то иногородние архитекторы, несмотря на то, что у нас есть свое архитектурное сообщество и можно бы было эту проблему вынести в город, а не куда-то за.

Встреча мэра с приезжими архитекторами, фото со страницы Сергея Воропанова в соцсети

— Могу пояснить: у нас в апреле проводится конкурс по благоустройству набережной. Берегоукрепление — это первый этап благоустройства набережной, второе — все остальное. Так как группа только критикует и не дает никаких соображений, а у нас есть проект, у нас есть заключение экспертизы, специалистов-проектировщиков, мы это рассматривали на общественном совете города Вологды. Все специалисты говорят, что берегу укрепление необходимо. Архитекторы сами вышли, они готовы давать предложения, они конструктивно настроены. Безусловно, мы будем обсуждать с жителями, максимальное обсуждение. То, что говорит Алена, это мнение узкого архитекторного сообщества, — заявил мэр. — Мнение профессионалов. Это важно, — сказал Фадеев. — Да, это важно. Но есть мнение жителей, — ответил Воропанов. — Я вас понял. Это важнейший вопрос, от обсуждения его с профессионалами никуда не деться. И поскольку это такой резонансный для города вопрос, конечно, его надо как-то утрясать.

— Сергей Александрович говорит, что у нас нет конструктивных предложений. Если мы считаем, что на таких бетонных плитах сделать что-то сложно, это не значит, что у нас нет конструктивных предложений. И по поводу того, что «узкая группа считает, что с этим работать нельзя». На самом деле очень многие архитекторы, урбанисты, специалисты по наследию высказывались, что в Вологде, в камерных вологодских пейзажах такое берегоукрепление проводить нельзя. Есть более щадящие способы, и вот эти способы почему-то ни с кем не обсудили. Почему-то льется бетон и есть реальная угроза потери наших пейзажей, ценного ландшафта, за которым к нам приезжают туристы. Можно взять дерево и оборудовать спуски к воде, но вы понимаете, что это же будет совсем не то? — Я понимаю, но это выглядит как поленовский московский дворик, а это все-таки центр города, — ответил Фадеев.

«Московский дворик» — городской пейзаж русского художника-передвижника Василия Поленова, написанный в 1878 году. Картина хранится в Третьяковской галерее.

— Но это исторический центр города! Должно быть более бережное отношение! — Я не спорю сейчас, разные точки зрения могут быть, они же были разные точки зрения. Наша задача — искать компромисс! — Набережная будет жить и не будет просто зарастать кустарником. Коллеги-архитекторы, хотя мы их приглашаем участвовать в субботниках, они не ходят в этих субботниках. — Зачем вы их упрекаете? У нас идет разговор под камеры, а вы их упрекаете! Не надо этого делать, — возразил мэру Фадеев. — Ни в коем случае! Я просто говорю, как есть! Мнение жителей! Есть другая точка зрения: мусор, банки, люди без определенного места жительства. Мы сейчас навели там порядок.

Во время всего этого разговора губернатор Олег Кувшинников, также присутствовавший на встрече, стоял в стороне и высказался только в конце.

— Этот спор, который идет, он идет сейчас не совсем конструктивно. Сейчас вся «движуха» так называемая идет в интернете. Нам не надо прятать проблему в интернете, надо разговаривать открыто. Мы договорились с Сергеем Александровичем, что он до 25 августа обсудит варианты с общественностью. Я со своей стороны не буду просить в федеральном бюджете ни деньги на строительство моста (ред. — речь идет о деревянном мосте напротив Софийского собора, который, по словам мэра, могут возвести в Вологде), ни на деревянные спуски к воде, ни на пешеходные зоны, ни на освещение. Я готов взять на областной бюджет решение, которые примут вологжане и в рамках градостроительного совета помочь городу реализовать этот проект. Я готов. Как только вы договоритесь с вологжанами. Потому что мое четкое убеждение: как люди скажут, так и должно быть.

Алена также обратила внимание властей, что нижняя граница бетонирования реки не соответствует проекту. Сергей Воропанов говорит, что решение о бетонировании именно по существующей отметке было принято, чтобы не было разницы в отметках бетонирования на новой Пречистенской набережной и на Набережной VI армии.

— Иначе было бы не провести работы — в воде невозможно заниматься устройством нижнего ростверка. Есть решение технического совета, эти решения приняты осознанно, законодательство это допускает. — Я считаю, что есть ресурсы, деньги, надо договориться. И не упрекать архитекторов. Архитекторы — они же … — Творческие? — подсказал губернатор. — Творческие. Конечно, надо слушать архитекторов. Задача наша как обещественной палаты вовлечь общественников, чтобы как можно меньше было напряжений и конфликтов, - заключил Фадеев.