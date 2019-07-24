 «Я/МЫ набережная»: сотни вологжан пришли на митинг против бетонирования берегов реки

Сотни жителей Вологды, несмотря на ливень, вышли на митинг «За зелёную набережную». Горожане требуют остановить бетонирование берегов реки, которое ведётся с грубыми нарушениями.

Акцию организовали градозащитники и архитекторы. Место проведение — символическое: Соборная горка. Рядом вологодская София, помнящая Ивана Грозного, и пока ещё естественные и зеллёные спуски к воде, сохранить которые и призывают участники митинга.

— Я всегда считала, что набережная, неспешная река с храмами утопающими в зелени вдоль неё, — это наша визитная карточка. Это то, что мы обязаны охранять. Это наша святыня, я считала, что никто не осмелится на неё посягнуть. Но оказалось, что это не так. Поэтому мы все здесь и собрались, — сказала организатор акции и архитектор Юлия Бибиксарова.

Изменить контракт возможно, говорят активисты. Росвод, ведомство, выдавшее деньги на проект (265 млн рублей), заявило, что одобрило бы корректировку, если бы поступил соответствующий запрос от вологодских чиновников. По мнению Надежды Снинирёвой, архитектора, специализирущегося на соучаствующем проектировании общественных пространств, в Вологде на это просто нет политической воли:

— Я знаю другие примеры, когда люди отстаивали свои набережные. Например, во Пскове, люди получили другого уровня проект вместо бетона. В Казани район, где живёт 300 тысяч жителей добился полного изменения генплана и исключения леса из зоны застройки. Их услышал мэр города. В любой конфликтной ситуации есть выход, если на то есть политическая воля. По требованию Минстроя, сегодня все общественные пространства должны проходить обсуждения с горожанами.

Вологодские архитекторы ещё раз напомнили, что именно не так с происходящими сейчас работами на набережной. Во-первых, согласно заключению гидролога, необходимости в берегоукреплении нет, береговая линия не менялась со времён Екатерины Великой. Во-вторых, высказали претензии к выбранному методу берегоукрепления, подчернув, что существуют варианты и без бетона, которые впишутся в ландшафт древнего русского города. В –третьих, обратили внимание, что такой масштабный проект был доверен фирме «Магистраль», которая в городе славится тем, что некачественно ремонтирует дороги и плохо убирает улицы. И наконец, перечислили нарушения, допущенные при разработке и реализации проекта — в том числе в сфере экологии и охраны памятников.

На акцию активисты принесли старый диван. Это их ответ на слова губернатора о том, что все недовольные работами по берегоукреплению — это диванные критики. В итоге диван стал своеобразной фотозоной. Участники акции фотографировались на нём со своими плакатами: «Я/МЫ набережная», «Закатать всех в бетон не получится», «Не мешай бетон с политикой», «Диванный губернатор».

По оценкам организаторов на митинг пришло порядка тысячи человек (учитывая пришедших и ушедших в течение акции). По мнению вологжанина Александра Рябева, одного из организаторов мероприятия, эти люди — лицо Вологды:

— Я тот самый диванный критик, о котором говорил наш губернатор. Я тот человек, который любит свой город. Я считаю, что каждый, кто любит наш город должен прийти сюда и высказать своё мнение. Нам говорят, что нас меньше одного процента. Но здесь те люди, которые являются лицом нашего города. Потому что большинство не выступает за бетон, точно так же, как оно не выступает за уничтожение памятников архитектуры, точно так же, как оно не выступает за грязь на улицах. Они молчат и за этим молчанием пытается прятаться наша власть. Молчание слабее голоса. Потому что молчанием нельзя заглушить наш голос, противопоставить его обоснованному мнению профессионалов.

Под резолюцей с итоговыми требованиями митинга поставили подписи порядка трёх сотен горожан.

За несколько часов до акции защитники набережной рассказали о проблеме секретарю Общественной палаты России Валерию Фадееву. Он прибыл в областную столицу на форум ОПРФ в рамках проекта #ЧТОНЕТАК. Разговор получился длинным и местами комичным: архитектор Алёна Сидорова объясняла главе общественников, почему бетонирование недопустимо, мэр Сергей Воропанов жаловался Фадееву, что вологодские архитекторы не ходят на субботники, а губернатор предложил выделить деньги на благоустройство из областного бюджета, писал NewsVo.