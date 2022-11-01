В Вологде разрабатывают Стратегию пространственного развития центральной части города и набережной реки

01.11.2022 [Общество]

В Вологде по инициативе Администрации областной столицы началась разработка проекта Стратегии пространственного развития центральной части Вологды и набережной реки. Это документ, который обозначит необходимые пути развития этих городских территорий, а также приоритетные проекты для формирования комфортных, целостных, интересных пространств. 

– Стратегия пространственного развития – это серьезный документ для развития архитектурно-градостроительной политики города. Различные элементы городской среды должны работать, как единое целое. Поэтому важно предусмотреть комплексные решения по развитию городских территорий. Это касается и новых, и застроенных пространств, и, конечно, неэффективно используемых территорий. Начать необходимо с центральной части, где находятся основные объекты культурного наследия, объекты социальной, политической и культурной составляющей Вологды. В итоге нужно получить целостную территорию Центра города, которая будет наполнена удобной и интересной инфраструктурой, позволит эффективно использовать городские пространства, будет востребована вологжанами и туристами, – рассказал главный архитектор Вологды Денис Поздняков. 

В зону разработки Стратегии входит территория площадью около 200 га. Это центральная часть города в границах: ул. Воровского – пр. Победы – ул. Ленинградская – ул. Благовещенская – ул. Батюшкова – ул. Мира – ул. Предтеченская – ул. Чехова – ул. Пушкинская – Советский проспект – ул. Предтеченская – ул. Пречистенская набережная - Советский проспект (до Советский пр., 47) – мост 800-летия – Набережная VII Армии (до ул. Некрасова) – часть ул. Чернышевского – ул. Бурмагиных. 

Работу над Стратегией ведет АНО «Лаборатория городской среды Вологды» совместно с Консорциумом под лидерством архитектурного бюро «Рождественка», которое почти 30 лет занимается сохранением и развитием исторической среды в разных масштабах. В Консорциум вошли Центр научных исследований в сфере охраны архитектурного культурного наследия «РЕ-Школа» и Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». Куратором проекта выступает советник мэра Вологды по развитию городской среды Надежда Снигирева, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

– Стратегия призвана создать связанную систему общественных пространств и целостный архитектурный облик центра Вологды. Это конкретные решения, которые позволят, например, сформировать удобные пешеходные маршруты, упорядочить парковку, озеленение, проработать вопрос с внешним обликом и эффективным использованием зданий, в том числе памятников архитектуры, модернизировать общественные пространства или создать новые, продумать транспортную связанность объектов, повысить эффективность использования земельных участков и многое другое. Также важно предусмотреть реализацию задач стратегии «ЭкоВологда» и консолидацию усилий по работе с бизнесом, синхронизировать все планы по развитию Центра, – отметила советник Мэра Вологды по развитию городской среды Надежда Снигирева.

На данный момент представители АБ «Рождественка» и входящих в Консорциум партнерских компаний изучают территорию. В ходе визита в Вологду они обсудили с городскими властями задачи по созданию Стратегии. Также осмотрели наиболее значимые объекты-акценты в центральной части города, набережную Вологды, пешеходные улицы, благоустроенные пространства, места притяжения и реализованные реставрационные проекты. 
Состоялась городская экспертная дискуссия на тему проблем и приоритетов развития центральной части Вологды. В ней приняли участие эксперты городского развития, архитекторы, градостроители, специалисты в области туризма, градозащиты, экологии, в сфере работы с культурным наследием.

Сейчас ведется аналитическая работа и сбор данных для проекта Стратегии пространственного развития центральной части и набережной города.

Добавим, также сейчас в Вологде при поддержке Администрации города разрабатываются стратегии развития отдельных городских пространств – площади Революции и парка Мира

Тэги: Вологда, благоустройство, стратегия, развитие, развитие территорий, архитектура, урбанистика

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