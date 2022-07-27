Концепцию развития парка Мира в Вологде разработают на средства бизнеса.

– В Вологде подписано трехстороннее соглашение по разработке концепции развития парка Мира, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Подписи под документом поставили мэр Вологды Сергей Воропанов, предприниматель, директор АНО «Парк Мира» Антон Никитин, а также представитель московского архитектурного бюро «Парк» Роман Ковенский.

– Парк Мира, который был заложен в 1939 году, круглый год является одним из любимым мест отдыха вологжан. Он востребован разными категориями жителей: здесь гуляют и отдыхают семьями, занимаются спортом, наслаждаются природой. Для Вологды, которая взяла экологический курс развития, это важная и знаковая зеленая территория. В парке, площадь которого составляет 157 га, специалисты выявили около 260 видов растений, в том числе редких, охраняемых. Только деревьев и кустарников произрастает около 20 тысяч. Но этой зеленой зоне не хватает ухода, благоустроенности, функциональности, то есть конкретной концепции развития. Поэтому мы рады, что к преображению парка Мира подключились инвесторы, люди неравнодушные и заинтересованные. Уверен, вместе мы сможем сделать пространство более удобным, комфортным, интересным, сохранив всю его природную красоту, – говорит первый заместитель мэра Вологды Анатолий Баранов.

Профинансирует создание концепции развития парка Мира вологодский предприниматель Антон Никитин – владелец СХП «Цветы», создатель Вологодского Ботанического сада и Музея Орхидей.

За разработку проекта возьмутся московское архитектурное бюро «Парк» и вологодская Лаборатория городской среды. Также к разработке проекта планируется привлечь жителей Вологды.

– Я как житель Вологды очень хочу, чтобы парк изменился в лучшую сторону и стал для вологжан знаковым местом. Тем более, мой бизнес тоже связан с темой благоустройства, и я смотрю на этот проект как с гражданской, так и с профессиональной точки зрения. В Вологде немало энтузиастов, которые хотели бы вдохнуть в парк Мира вторую жизнь. Но для конкретных действий не хватало единой концепции, которая учитывает запросы жителей и идеи архитекторов, прежние разработки по этой территории, градостроительные, правовые, экологические нормы, историю парка и так далее. Концепцию развития мы будем делать полностью на все пространство, – говорит Антон Никитин.

Сейчас при поддержке Русского географического общества и Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии уже проведен мониторинг экологического состояния парка, инвентаризация пород и состояния деревьев и кустарников, а также предварительное зонирование территории. Специалисты предлагают выделить заповедную зону для прогулок, рекреационную зону для детского отдыха и массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительную зону, а также хозяйственные зоны, в частности, для создания питомника древесно-кустарниковых пород.

– Сейчас мы проводим предпроектные исследования, изучаем парк. Идеи по развитию общественного пространства будут сформированы на основе пожеланий жителей. Для этого в течение августа пройдут встречи с различными сообществами, заинтересованными в преображении и использовании территории. Хочется, чтобы концепция соответствовала запросам вологжан. Ее финальный вариант обязательно представим для обсуждения общественности, – рассказали представители архитектурного бюро «Парк» Роман и Валерия Ковенские.