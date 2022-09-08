В Вологде презентовали предварительную концепцию благоустройства площади Революции

Предварительную концепцию развития и благоустройства площади Революции разработали специалисты АНО «Лаборатория городской среды Вологды» и московского архитектурного бюро «Практика». Ее презентация прошла в Администрации Вологды, она транслировалась в прямом эфире. Предложения архитекторов обсудили общественники и представители различных экспертных сообществ.

«Работая над площадью Революции в Вологде, совместно с Лабораторией мы провели встречи с жителями и экспертами, потому что такие концепции нужно делать в несколько подходов, чтобы на каждом этапе получать обратную связь от населения. Площадь Революции — интересная, но сложная территория. Мы сделали ставку на то, чтобы учесть максимум исторических наслоений, которые видны на этом общественном пространстве. Мы их не вычеркнули, а проявили, к тому же постарались максимально сохранить озеленение», — рассказал руководитель архитектурного бюро «Практика» Денис Чистов.

Согласно разработанной концепции площадь Революции предлагается разделить на несколько функциональных зон, сохранив при этом все существующие памятники и сделав акцент на истории пространства. Так, архитекторы предлагают открыть фундамент утраченного Спасо-Всеградского собора, а рядом разместить амфитеатр как площадку для проведения культурных мероприятий. Места других утраченных церквей, ранее размещенных на этой территории, предлагается обозначить с помощью контрастного мощения и высадки цветников в виде контура храмов.

Вокруг памятника героям Гражданской войны архитекторы предложили сформировать «водяное зеркало», в котором символически отразятся история и окружение площади. А рядом планируется разместить сухой фонтан.

На территории у памятника Ленину в Детском парке архитекторы предлагают разместить многофункциональные павильоны, а рядом оборудовать пространство для детей. По контуру площади, а также по бокам пешеходной зоны, проходящей мимо Вечного огня, предлагается высадить аллею деревьев. Предлагается также сделать открытую лужайку с озеленением, а за церковью Иоанна Предтечи в Рощенье — увеличить зоны мощения и установить беседки для игры в шахматы. Кроме того, концепция предусматривает центральное пространство для проведения общегородских мероприятий с установкой сцены и возможностью организации зимнего катка.

Специалисты проработали и варианты преображения площади Возрождения. Они предлагают оборудовать здесь пешеходную зону с озеленением и сокращением части парковочных мест, а также в целом упорядочить парковки вокруг площади. Это предложение вызвало немало споров. Одни высказывали за сохранение этой части площади в неизменном состоянии, другие поддерживали нововведение.

«Количество машин всегда будет расти. Если мы сейчас выделим место для парковки, оно тоже закончится. Если же выделим место для деревьев, где люди смогут просто отдыхать и проводить хорошо время, они это будут делать всегда», — высказывались участники обсуждения

«Я живу в Вологде в рождения. С детства наблюдала, как менялась площадь Революции. Мне очень хочется, чтобы нашим детям и внукам досталось пространство, в котором они, современные люди, смогут не только отдыхать, но и соприкасаться с историей», — высказала свое мнение директор компании «А-Элита» Елена Хоботова.

Некоторые участники обсуждения высказали сомнение, как при новой планировке может быть организовано проведение парадов в день Победы и шествия «Бессмертного полка». Как пояснили архитекторы, этот вопрос также прорабатывается, и сейчас проводятся необходимые консультации с экспертами.

«Огромное спасибо разработчикам, им удалось учесть интересы различных категорий людей. Сделан акцент на утраченных православных святынях, оставлено советское наследие, учтены интересы молодежи», — рассказал участник обсуждения Александр Алферьев.

Также специалисты продумали различные варианты освещения площади, как масштабные, так и локальные по типу парковых светильников. В деталях оформления пространства, например, в приствольных решетках для деревьев, предлагается использовать элементы вологодского дизайна, в частности, вологодского кружева.

«На прошлой встрече с жителями мы попробовали сформулировать принципы, которые важно отметить в работе над пространством пл. Революции. Сегодня мы видим, как эти принципы отражены в предварительной концепции, в тех решениях, которые в нее заложены, говорим о возможных противоречивых моментах, обсуждаем, какие корректировки внести. Дальше будет проведена серия экспертных обсуждений и доработка концепции. Доработанный вариант еще раз презентуем и обсудим», — пояснила директор АНО «Лаборатория городской среды» Татьяна Жданова.

Напомним, что в течение трёх месяцев специалисты Лаборатории городской среды проводили социокультурное исследование, чтобы выявить ценности и проблемы площади Революции, сформулировать основные запросы и пожелания разных городских сообществ к площади Революции. Свои предложения можно было оставить в онлайн-формате, а также в павильоне городских исследований, размещенном на площади. Идеями и своими пожеланиями за время исследования с архитекторами поделились более тысячи человек.