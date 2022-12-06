Обсуждение концепции благоустройства парка Ветеранов пройдет в Вологде в прямом эфире

06.12.2022 [Общество]

Общегородское обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства и развития парка Ветеранов пройдет 6 декабря с 18.00 до 20.00 в Вологодском областном колледже искусств на ул. Горького, 105. 

Онлайн-трансляцию мероприятия смогут посмотреть все желающие на официальном сайте администрации города Вологды, на странице мэра Вологды Сергея Воропанова в социальной сети, а также группе Лаборатории городской среды. 

– После презентации предварительной концепции пройдите опрос по ссылке, оцените предложенные решения и оставьте комментарии, – предлагают вологжанам участники Лаборатории городской среды.

Ранее NewsVo рассказывал, что принять участие во встрече можно и лично, но для этого нужно было заранее зарегистрироваться по ссылке

Напомним, весной жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов. 

Летом решилось, что парк Ветеранов стал победителем по итогам голосования за проекты благоустройства в Вологде.

Предварительную концепцию благоустройства парка Ветеранов архитекторы представили летом. И вологжанам было предложено высказать свое мнение.

Сейчас планируется обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства парка, которая была создана уже с учетом корректировок горожан.
 

Тэги: обсуждение, трансляция, парк ветеранов, благоустройство

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