Презентация и обсуждение благоустройства парка Ветеранов пройдет в Вологде 6 декабря

Презентация и обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства и развития парка Ветеранов пройдет в Вологде 6 декабря.
– Архитектурная концепция разработана на основе исследования, опросов, встреч, экспертных и общегородских обсуждений, проходивших на протяжении разработки проекта, – поясняют участники Лаборатории городской среды. – Приходите на встречу и повлияйте на то, каким будет Парк Ветеранов.
Принять участие во встрече могут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.
Обсуждение состоится 6 декабря, во вторник, с 18:00 до 20:00 в Вологодском областном колледже искусств по адресу: Вологда, Горького, 105.
Также будет организована прямая трансляция из зала, ссылка на которую будет опубликована в группе Лаборатории городской среды.
Напомним, весной жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов.
Летом решилось, что парк Ветеранов стал победителем по итогам голосования за проекты благоустройства в Вологде.
Предварительную концепцию благоустройства парка Ветеранов архитекторы представили летом. И вологжанам было предложено высказать свое мнение.
Сейчас планируется обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства парка, которая была создана уже с учетом корректировок горожан.