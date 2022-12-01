Презентация и обсуждение благоустройства парка Ветеранов пройдет в Вологде 6 декабря

Презентация и обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства и развития парка Ветеранов пройдет в Вологде 6 декабря.

– Архитектурная концепция разработана на основе исследования, опросов, встреч, экспертных и общегородских обсуждений, проходивших на протяжении разработки проекта, – поясняют участники Лаборатории городской среды. – Приходите на встречу и повлияйте на то, каким будет Парк Ветеранов.

Принять участие во встрече могут все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Обсуждение состоится 6 декабря, во вторник, с 18:00 до 20:00 в Вологодском областном колледже искусств по адресу: Вологда, Горького, 105.

Также будет организована прямая трансляция из зала, ссылка на которую будет опубликована в группе Лаборатории городской среды.

Напомним, весной жители Вологды составили список рекомендаций для разработки проекта развития парка Ветеранов.

Летом решилось, что парк Ветеранов стал победителем по итогам голосования за проекты благоустройства в Вологде.

Предварительную концепцию благоустройства парка Ветеранов архитекторы представили летом. И вологжанам было предложено высказать свое мнение.

Сейчас планируется обсуждение архитектурной концепции проекта благоустройства парка, которая была создана уже с учетом корректировок горожан.

