Часть экспонатов открывшейся после ремонта картинной галереи жители Вологды увидят впервые

Торжественное открытие Вологодской областной картинной галереи после переезда в новое отремонтированное здание запланировано на предновогодние дни. Часть представленных здесь экспонатов вологодские зрители увидят впервые.

Об этом рассказала Галина Фалалеева, директор картинной галереи в ходе прямого эфира, которой прошел 17 ноября на странице Департамента культуры и туризма Вологодской области в социальной сети.

Галина Фалалеева рассказала, что сотрудники галереи уже начали переезд и сейчас готовятся к перевозу произведений искусства из коллекции галереи. Сейчас завозится оборудование. Сегодня начали монтировать вывеску при входе в галерею.

Торжественное открытие планируется во второй половине декабря.

В здании на улице Мира, 34, куда переезжает галерея, пять этажей.

– Практически все помещения в этом здании будут принадлежать вологодской картинной галерее. И на всех пяти этажах будут предусмотрены помещения для посетителей. Выставочные залы будут размещаться со второго по пятый этаж, – рассказала Галина Фалалеева. – У нас уже есть выстроенные, прорисованные экспозиции, которые должны занять место здесь в ближайшее время.

По словам директора галереи, два больших этажа – третий и четвертый этаж запланирован под постоянные экспозиции. На третьем расположится экспозиция современного искусства 20-21-го веков. Здесь будут представлены работы ведущих российских художников, таких как Машков, Фальк, Церетели и других. Часть представленных здесь экспонатов вологжане даже увидят впервые.

– На четвертом этаже, как мы и обещали, будет то, чего в нашем городе никогда, к сожалению, не было, будет постоянная экспозиция вологодских художников. Мы покажем наших выдающихся мастеров. Будут представлены живопись, графика, скульптура. Мы оставляем за собой право эту экспозицию так или иначе актуализировать. Вологодское искусство – это уникальная часть коллекции, которая представлена в таком объеме только в нашем собрании, – говорит Галина Фалалеева.

Временные выставки разместятся на втором и пятом этажах. Так, например, к открытию на втором этаже будет представлен большой проект Российской академии художеств в Вологде. А на пятом, поскольку сейчас заканчивается Год культурного наследия Российской Федерации, картинная галерея совместно с центром народной культуры представят выставку вологодских мастеров.

В зале на пятом этаже также планируется проводить концерты, спектакли и научные мероприятия: семинары, конференции.

Сообщается, что в здании появился пассажирский лифт, а также пандус и специальные санитарные комнаты для маломобильных посетителей.

Входные билеты будут продаваться как на отдельные выставки, так и общим билетом на все экспозиции сразу.

Помимо экспозиционных залов в новом здании галереи будет магазин с сувенирной и полиграфической продукцией, здесь можно будет приобрести картины вологодских художников и изделия мастеров художественных промыслов.

На первом этаже будет работать кофейня.

На вопрос по поводу экспозиций в филиалах галереи, которые действуют сейчас Галина Фалалеева ответила:

– Экспозиция, которая сейчас находится в Шаламовском доме останется на прежнем месте. В Доме Корбакова для временных выставок останется только второй этаж. На первом будет постоянная экспозиция картин Владимира Корбакова.

Ранее NewsVo рассказывал, что Воскресенский кафедральный собор, в котором раньше находилась вологодская картинная галерея, был передан в собственность Вологодской епархии 10 марта 2016 года. По договоренности между правительством области и Вологодской епархией картинная галерея оставалась в здании собора до конца 2016 года, а затем должна была переехать на Мира, 34.

С тех пор даты переезда галереи сдвигались на более поздние сроки в связи с ремонтом здания, пока она так и не открылась. Выставки картин проводятся в филиалах галереи: в Шаламовском доме, в Доме Карбакова и в мастерской Пантелеева.

Сейчас сообщается, что новое здание для Вологодской картинной галереи планируют подготовить к концу этого года.

Бывший директор Вологодской областной картинной галереи Владимир Воропанов скончался в июне 2021 года, не дождавшись переезда галереи в новое здание.