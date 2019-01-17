Здание для картинной галереи в Вологде обещают реконструировать к 1 марта 2019 года

17.01.2019 [Общество]

Реконструкцию здания для областной картинной галереи на улице Мира, 34 в Вологде теперь обещают закончить к 1 марта 2019 года. Об этом говорится в ответе пресс-службы регионального правительства на запрос Newsvo.

Напомним, что, согласно первоначальным условиям контракта, ООО «Капиталгруппстрой» должно было завершить все работы до 31 декабря 2018 года. 27 декабря корреспондент Newsvo сходил к зданию, и увидел, что реконструкция никак не может быть завершена в этот срок: например, на некоторых этажах здания отсутствовали стекла в окнах. Кроме того, на стройке не было видно рабочих и не было слышно, что вообще проводятся какие-то работы. После этого редакция направила запрос в пресс-службу правительства Вологодской области, в котором задала вопрос о сроках сдачи объекта.

- Решением Арбитражного суда Вологодской области от 12 декабря 2018 года срок выполнения работ по контракту продлен до 1 марта 2019 года.  В связи с продлением срока исполнения государственного контракта штрафные санкции к ООО «Капиталгруппстрой» не применялись, - говорится в ответе ведомства.

В пресс-службе также отмечают, что после сдачи объекта Вологодская картинная галерея приступит к созданию экспозиций и подготовке торжественного открытия нового здания. На эти работы потребуется не менее двух месяцев.

- В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и монтажные работы по перепланировке здания под размещение картинной галереи в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Здание обеспечено теплом и временным электроснабжением.  Закуплено и поставлено лифтовое оборудование, размещены заказы на изготовление и поставку вентиляционного оборудования. Ежедневно на объекте работает до 80 человек, - говорится в ответе пресс-службы правительства Вологодской области на наш запрос.

Напомним, в 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте-апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи – на лето 2017 года.

Но в итоге аукцион на реконструкцию здания был проведен лишь в 2018 году, а контракт областные власти заключили в мае - с ярославской компанией «Капиталгруппстрой» на 83 827 560 рублей. ООО «Капиталгруппстрой» было создано в марте 2014 года, зарегистрировано в Ярославле, директор – Сизов Андрей Вячеславович.  Основной вид деятельности, согласно данным сайта налоговой службы, «разборка и снос зданий», однако в перечне из двадцати дополнительных также есть «работы строительные прочие» и «строительство жилых и нежилых зданий».

В документах закупки говорится, что за эти деньги необходимо будет провести перепланировку имеющихся помещений с первого по пятый этаж «с переходом от коридорно-кабинетной на анфиладно-зальную систему».  Кроме того, по проекту, снаружи к зданию пристроят панорамный лифт.

Тэги: картинная галерея
Сюжет: Выселение Картинной галереи
Фото: Newsvo

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