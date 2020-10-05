Митрополит наградил вологодского губернатора Олега Кувшинникова знаком храмостроителя

Губернатор Вологодской области, председатель Попечительского совета по восстановлению Воскресенского кафедрального собора Олег Кувшинников награжден знаком храмостроителя. Патриаршую награду главе региона вручили после церемонии освящения отреставрированного собора 4 октября.

— Во внимание к помощи Вологодской епархии Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла губернатор Вологодской области О. А. Кувшинников был награжден Патриаршим знаком храмостроителя. Патриаршую награду главе региона вручил митрополит Антоний. От Вологодской епархии митрополит Савва на память преподнес Олегу Александровичу икону Спасителя, — сообщает пресс-служба Вологодской митрополии.

Кроме того, церковными наградами были отмечены бывший митрополит Вологодский (ныне - глава Саратовской митрополии, митрополит Саратовский и Вольский) Игнатий, замгубернатора Вологодской области Евгений Богомазов, замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина, совладелец ЗАО "ВАД" Виктор Перевалов, директор ООО «Электра» Константин Смирнов, директор ООО «Англитер» Наталья Невзорова, настоятель Воскресенского кафедрального собора протоиерей Алексий Ольховников, протодиакон Вадим Новинский, протодиакон Алексий Пертин.

— Четыре года назад я возглавил Попечительский совет по восстановлению собора. Порядка 90 млн рублей привлекли на проведение ремонтных работ. Участие в восстановлении храма приняли не только российские, но и украинские меценаты. Общее дело нас объединило, — написал на своей странице в соцсети Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал NewsVo, реставрация верхнего храма кафедрального собора длилась почти три года и велась на внебюджетные средства. Церемония освящения собора была проведена уже в четвертый раз. Первый раз храм освятили по окончании строительства, в 1776 году. Второй раз – в 1833 году, после масштабных работ по благоукрашению храма. В третий раз собор освящали в 1873 году, после того, как он был полностью отремонтирован.