Освящение Воскресенского собора на Кремлёвской площади в Вологде состоится 4 октября

Освящение Воскресенского кафедрального собора на Кремлёвской площади Вологды состоится 4 октября в 9:00.

— В сентябре завершилась подготовка к Великому освящению духовной, исторической и культурной жемчужины Вологодчины — Воскресенского кафедрального собора в Вологде, обновленного в ходе полномасштабных реставрационных работ, — сообщается в пресс-релизе Вологодской епархии. — Временное ограждение, поставленное на время проведения работ, будет убрано.

Реставрация верхнего храма кафедрального собора длилась почти три года.

Сообщается, что Божественную литургию в новоосвященном храме совершат новый и бывший главы вологодской церкви — глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кирилловский Савва и глава Саратовской митрополии митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, а также епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет и епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий.

В ходе Великого освящения состоится крестный ход от Воскресенского собора к Софийскому собору, где в алтаре будут находиться святые мощи.

Ожидается, что в торжественном богослужении примут участие: председатель Попечительского совета по восстановлению Воскресенского кафедрального собора, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, мэр города Вологды Сергей Воропанов; члены правительства Вологодской области и администрации города Вологды, а также попечители, другие почетные гости и жители областной столицы.

Сообщается также, что Воскресенский собор будут освящать уже в четвёртый раз. Первый раз его освятили по окончании строительства в 1776 году. Второй раз – в 1833 году после масштабных работ по благоукрашению храма. И в третий раз собор освящали в 1873 году после того, как он был полностью отремонтирован.

Ранее NewsVo сообщал, что Воскресенский кафедральный собор был передан в собственность Вологодской епархии 10 марта 2016 года. Ранее в этом здании располагалась Вологодская областная картинная галерея. По договоренности между правительством области и Вологодской епархией картинная галерея оставалась в здании собора до конца 2016 года, а затем должна была переехать на Мира, 34.

С тех пор даты переезда галереи сдвигались на более поздние сроки в связи с ремонтом здания, но она пока так и не открылась. Выставки картин проводятся в филиалах галереи: в Шаламовском доме, в Доме Карбакова и в мастерской Пантелеева.