Новое здание для Вологодской картинной галереи планируют подготовить к концу этого года

23.05.2022 [Культура]

Новое здание для Вологодской картинной галереи планируют подготовить к концу этого года. Об этом корреспонденту портала «Вологда-Поиск» рассказала директор ВОКГ Галина Фалалеева.

Напомним, у Вологодской картинной галереи уже несколько лет нет своего помещения, с тех пор как в 2016 здание Воскресенского собора на Кремлевской площади, где она ранее располагалась, было передано церкви. За это время скончался директор картинной галереи Владимир Воропанов. 

Сроки переезда галереи в новое здание за эти годы переносили несколько раз. В 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте–апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи — на лето 2017 года. Но в итоге контракт на 83 827 560 рублей областные власти заключили с ООО «Капиталгруппстрой» только в конце мая 2018 года. Согласно условиям, все работы должны были завершить до 1 декабря 2018 года, однако в декабре выяснилось, что сроки перенесли на 1 марта 2019 года. В марте 2019 года (тогда степень готовности объекта составляла 53%) подрядчик снова ходатайстовал о переносе сроков, уже на 1 июня 2019 года — с таким иском «Капиталгруппстрой» вышел в арбитражный суд. Затем сроки еще раз перенесли - на 31 декабря 2019 года.  Однако в октябре 2019 года ярославская компания «Капиталгруппстрой» обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском о расторжении государственного контракта. Суд это требование удовлетворил.

Сейчас галерея проводит выставки картин в своих филиалах: в Шаламовском доме, в доме Корбакова и в мастерской Александра Пантелеева.

Сообщается, что здание на Мира, 34 потребовалось переоборудовать в соответствии с требованиям по хранению музейных ценностей.

– Проведена огромная работа, включая демонтаж, усиление несущих балок, установку пассажирского лифта, прокладку внутренних инженерных сетей и выполнение черновой отделки. Максимально отреставрированы помещения для хранения фондов музея и выставочные пространства галереи. В апреле прошлого года на доведение процесса до конца выделили дополнительно 216 миллионов рублей, – сообщает «Вологда-Поиск».

Общая площадь нового помещения составит более 4 тысяч квадратных метров. Часть этой площади принадлежит частникам.

– Главные задачи, которые выполняет сейчас подрядчик, – монтаж систем жизнеобеспечения галереи. Это – вентиляция, системы пылеудаления, пожаротушения, охраны. Кроме того, обновлен будет и фасад здания. Будет навигация и еще много еще чего интересного, о котором пока умолчу, – рассказала корреспонденту портала Галина Владимировна.

На втором этаже в новом помещении галереи разместятся залы для экспозиций, кабинеты сотрудников, библиотека и читальный зал для научных сотрудников и специалистов. 

На третьем и четвертом этажах планируется разместить хранилища фондов галереи.

На пятом этаже планируется проводить мероприятия: встречи, чтения и семинары.

– Ведь это офисное, административное здание «перерождается» в хранилище предметов искусства, тут и нагрузка другая, и условия будущего хранения картин, скульптур – иные. Расчетная нагрузка перекрытий – 200-400 килограммов на квадратный метр, в некоторых помещениях до 500 килограммов! В отдельных помещениях введены дополнительные металлические балки-перекрытия. Пришлось укладывать и разные по высоте плиты, потому и перепады высот будут разные. И вообще реконструкция – всегда сложнее, чем новое строительство. Всегда что-то неожиданное возникает. Такой масштабной реконструкции здания государственного учреждения культуры, пожалуй, еще не было в истории Вологодской области, – говорит главный инженер проекта Марина Молчанова. 

По плану работы должны быть завершены 30 сентября. Затем два месяца займет переезд картинной галереи в новое здание: нужно будет не только оформить экспозиции, но и перевезти фонды, которые содержат около 44 тысяч произведений искусства. 

Торжественные мероприятия по поводу новоселья планируется провести в конце этого года и совместить их с 70-летием Вологодской областной картинной галереи.
 

Тэги: картинная галерея, здание, реконструкция
Сюжет: Выселение Картинной галереи

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