Скончался бывший директор Вологодской областной картинной галереи Владимир Воропанов

Ушёл из жизни бывший директор Вологодской областной картинной галереи, член Союза художников России, почётный гражданин Вологды Владимир Валентинович Воропанов. Сообщение об этом появилось в группе музея в социальной сети вечером 5 февраля.

«Владимир Валентинович более 40 лет своей жизни отдал главному художественному музею области. Он начал трудовую деятельность в Вологодской областной картинной галерее в 1976 году сразу после окончания учебы на историческом факультете (кафедра истории искусства) Ленинградского государственного университета. Пройдя все этапы профессиональной деятельности — от экскурсовода, заведующего отделом графики, до директора, — Владимир Валентинович в 1981 году возглавил областной художественный музей и руководил им в течение 37 лет. До настоящего времени он продолжал дело своей жизни: занимался описанием фондов картинной галереи, редактировал искусствоведческие материалы, писал статьи об истории ВОКГ», — говорится в сообщении