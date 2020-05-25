Срок завершения реконструкции здания для Вологодской картинной галереи перенесли на 2022 год

Областные власти назвали новую дату переезда Вологодской областной картинной галереи в новое здание на улице Мира - 2022 год. Об этом начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский и директор ВОКГ Галина Фалалеева рассказали изданию «Культура Вологодской области».

Как ранее сообщал NewsVo, в 2015 году областные власти заявляли, что подготовка проекта реконструкции здания на Мира, 34 завершится в марте–апреле 2016 года, а галерея переедет туда к декабрю 2016 года. Потом сроки разработки проекта перенесли на осень 2016 года, а переезд картинной галереи — на лето 2017 года. Но в итоге контракт на 83 827 560 рублей областные власти заключили с ООО «Капиталгруппстрой» только в конце мая 2018 года. Согласно условиям, все работы должны были завершить до 1 декабря 2018 года, однако в декабре выяснилось, что сроки перенесли на 1 марта 2019 года. В марте 2019 года (тогда степень готовности объекта составляла 53%) подрядчик снова ходатайстовал о переносе сроков, уже на 1 июня 2019 года — с таким иском «Капиталгруппстрой» вышел в арбитражный суд. Затем сроки еще раз перенесли - на 31 декабря 2019 года. Однако в октябре 2019 года ярославская компания «Капиталгруппстрой» обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском о расторжении государственного контракта. Суд это требование удовлетворил.

- За последние два года на здании проведен большой объем работ: это было офисное здание и переделывать пришлось всё – и внутренние помещения, и коммуникации, и полы, – рассказал Владимир Осиповский. – Были демонтированы внутренние стены, полностью поменялся поэтажный план здания. Выполнена черновая отделка трех больших выставочных залов, помещений для хранения фондов и научной библиотеки, ряд кабинетов сотрудников, отремонтирована кровля, со стороны двора установлен наружный пассажирский лифт. Помещения подготовлены к следующему этапу работ, после которого в здании можно будет размещать предметы искусства.

По словам Владимира Осиповского, подрядчик не выполнил контракт полностью: остались частично не отремонтированы вспомогательные помещения, частично не было заменено теплооборудование.

- В целом работа была выполнена на 70%, неосвоенные средства возвращены в областной бюджет. Чистовая отделка помещений не входила в контракт – это следующий этап переоборудования здания. В настоящее время работы на объекте приостановлены, осуществляется его охрана, тепло- и водоснабжение. Губернатором области Олегом Кувшинниковым согласовано продолжение работ в 2021 году, - сообщил Владимир Осиповский.

Сообщается, что выставочные площади нового здания картинной галереи составляют порядка 4 тысяч квадратных метров. В то время как, например, выставочные площади Дома Корбакова, крупнейшего филиала картинной галереи, чуть более 200 квадратных метров.

По словам Галины Фалалеевой, размер площадей и температурно-влажностный режим в отремонтированном здании будут полностью соответствовать нормативным документам Министерства культуры РФ.

В новом здании разместится постоянная экспозиция, ядро которой составит экспозиция Шаламовского дома, которая переедет в новое здание. Здесь будет представлено творчество вологодских живописцев и графиков ХХ века, в том числе народных художников России Владимира Корбакова и Джанны Тутунджан, а также других выдающихся мастеров.

При этом Дом Корбакова останется площадкой для проведения тематических выставок. А вот вопрос о дальнейшем использовании помещений Шаламовского дома, по словм Галины Фалалеевой, будет рассматриваться ближе к моменту перемещения коллекции.

На третьем и четвертом этажах нового здания разместятся выставочные анфилады и фондохранилище. Библиотека галереи, которая насчитывает порядка 40 тысяч томов, займёт часть второго этажа.

На пятом этаже разместится большой выставочный зал, в котором будут проходить не только выставки, но и концерты, творческие встречи и форумы. Для этого уже приобретен сценический подиум, а также планируется приобретение мультимедийной и звуковой аппаратуры.

В здании необходимо провести ещё также чистовую отделку всех внутренних помещений галереи, ремонт фасада, устройство грузового лифта. Вопрос о финансировании этих работ будет решаться при формировании областного бюджета на 2021 год. Затем предстоит конкурсная процедура, в ходе которой определится подрядчик.

Переезд, оформление экспозиций и открытие галереи намечены на 2022 год.

