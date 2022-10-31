Завершилась реставрация Воскресенского кафедрального собора в Вологде

31.10.2022 [Общество]

Завершилась реставрация вологодского Воскресенского кафедрального собора – памятника федерального значения «Собор Воскресения», 1776 год, входящего в состав Вологодского Кремля. 30 октября состоялось освящение нижнего храма кафедрального собора.

– Работы шли более пяти лет, были выведены из аварийного состояния конструкции храма, проведена полная реставрация фундаментов, фасадов, ремонт кровли, реставрация внутренних помещений, окон и дверей, модернизация системы отопления и освещения, – говорит Елена Кукушкина, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. 

Как сообщает пресс-служба Вологодской митрополии, в рамках церемонии освящения нижнего храма Воскресенского кафедрального собора управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий вручил губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени. Указ о награждении подписан Святейшим Патриархом Кириллом.

Также митрополит Дионисий вручил патриаршие и епархиальные награды мирянам, внесшим значительный вклад в реставрацию нижнего храма Воскресенского собора.

Медалями Русской Православной Церкви награждены:

  • медалью ордена преподобного Андрея Иконописца награжден Смирнов Константин Львович, директор ООО «Электра»;
  • медалью святой равноапостольной княгини Ольги награждена Кукушкина Елена Николаевна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области;
  • медалью ордена преподобного Сергия Радонежского награжден Шахбазов Юрий Викторович, генеральный директор АО «Газпром Газораспределение Вологда».

Патриаршей грамотой награжден Перевалов Виктор Павлович, первый заместитель генерального директора АО «ВАД»;

Медали Вологодской епархии преподобного Димитрия Прилуцкого I степени удостоен протоиерей Алексий Ольховников, настоятель Воскресенского кафедрального собора г. Вологды.

Медаль Вологодской епархии преподобного Димитрия Прилуцкого II степени вручена Ванькову Дмитрию Витальевичу, главврачу БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница».

Медаль Вологодской епархии преподобного Димитрия Прилуцкого III степени получили:

  • Попов Сергей Юрьевич, директор ООО «Промрест»;
  • Смирнов Алексей Валентинович, главный архитектор ООО «Промрест»;
  • Воронин Александр Владимирович, директор ООО «Технострой».
  • Ваньков Дмитрий Витальевич, главврач Вологодской областной клинической больницы.

Медали Вологодской епархии преподобного Кирилла Белозерского III степени удостоена Бочкарева Марина Анатольевна;

Архиерейской грамотой награжден Голованов Александр Васильевич, Генеральный директор ЗАО «Фирма Продтовары»;

В этот торжественный день храм был переполнен, было много причастников: причащение совершалось из пяти чаш, сообщает пресс-служба Вологодской митрополии.

По окончании богослужения каждый прихожанин получил иконку с изображением Собора Киево-Печерских преподобных и памятной надписью.

Настоятель Воскресенского кафедрального собора протоиерей Алексий Ольховников провел для гостей небольшую экскурсию по храму.

Ранее NewsVo рассказывал, что освящение Воскресенского кафедрального собора на Кремлевской площади Вологды состоялось 4 октября 2020 года. Тогда губернатор был награжден знаком храмостроителя.

Воскресенский кафедральный собор был передан в собственность Вологодской епархии 10 марта 2016 года. Ранее в этом здании располагалась Вологодская областная картинная галерея. По договоренности между правительством области и Вологодской епархией картинная галерея оставалась в здании собора до конца 2016 года, а затем должна была переехать на Мира, 34.

С тех пор даты переезда галереи сдвигались на более поздние сроки в связи с ремонтом здания, пока она так и не открылась. Выставки картин проводятся в филиалах галереи: в Шаламовском доме, в Доме Карбакова и в мастерской Пантелеева.

Сейчас сообщается, что новое здание для Вологодской картинной галереи планируют подготовить к концу этого года.

Бывший директор Вологодской областной картинной галереи Владимир Воропанов скончался в июне 2021 года, не дождавшись переезда галереи в новое здание.

Тэги: реставрация, храмы, реставрация храма, Воскресенский собор, награды, картинная галерея

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