Акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября

«Ночь искусств» – это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь».
Вологодский государственный музей-заповедник подготовил для посетителей в этот день экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы и кинодайджест.
Афиша на 4 ноября в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах
Природа и история Вологодского края
- 11:00-14:00 Мастер-классы в экспозиции «Природа Вологодского края».
- 16:00 Музейная программа, посвященная 350-летию Петра I «О Петре ведайте».
Художественный отдел
- 13:00 Экскурсия для сборной группы по выставке «Народное искусство».
Музей «Семенково»
- 12:00-15:00 Праздничная этнографическая программа «Что Казанская покажет, то и зима скажет».
Музей «Литература. Искусство. 20-й век»
- 17:30 Программа для сборной группы об истории рок-музыки.
Музей «Вологда на рубеже 19-20 веков»
- 15:00 Обзорная экскурсия для сборной группы в Доме купца Самарина.
Музей кружева
- 16:00 Экскурсия для сборной группы по выставке «Равнодействие. Пальникова М., Веселова Н.»
- 17:30 Экскурсия для сборной группы по основной экспозиции музея кружева.
Музей «Вологодская ссылка»
- 13:00 Экскурсия для сборной группы по основной экспозиции музея «Вологодская ссылка»
- 16:00 Кинодайджест «Образ революционера в советских фильмах»
Музей «Мир забытых вещей»
- 17:00 Экскурсия с элементами интерактива для сборной группы «Этикет – портрет эпохи»
Дом-музей Петра I
- 14:00, 16:00, 18:00 Интерактивная экскурсия для сборной группы «В начале славных дел».
- 11:00-17:00 Мастер-классы для детей «Петровский домик».
Возрастные ограничения: (0+).