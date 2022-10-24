Акция «Ночь искусств» пройдет в Вологде 4 ноября

24.10.2022 [Культура]

«Ночь искусств» – это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь». 

Вологодский государственный музей-заповедник подготовил для посетителей в этот день экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы и кинодайджест.

Афиша на 4 ноября в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах

Природа и история Вологодского края

  • 11:00-14:00 Мастер-классы в экспозиции «Природа Вологодского края».
  • 16:00 Музейная программа, посвященная 350-летию Петра I «О Петре ведайте».

Художественный отдел

  • 13:00 Экскурсия для сборной группы по выставке «Народное искусство».

Музей «Семенково»

  • 12:00-15:00 Праздничная этнографическая программа «Что Казанская покажет, то и зима скажет».

Музей «Литература. Искусство. 20-й век»

  • 17:30 Программа для сборной группы об истории рок-музыки.

Музей «Вологда на рубеже 19-20 веков»

  • 15:00 Обзорная экскурсия для сборной группы в Доме купца Самарина.

Музей кружева

  • 16:00 Экскурсия для сборной группы по выставке «Равнодействие. Пальникова М., Веселова Н.»
  • 17:30 Экскурсия для сборной группы по основной экспозиции музея кружева.

Музей «Вологодская ссылка»

  • 13:00 Экскурсия для сборной группы по основной экспозиции музея «Вологодская ссылка»
  • 16:00 Кинодайджест «Образ революционера в советских фильмах»

Музей «Мир забытых вещей»

  • 17:00 Экскурсия с элементами интерактива для сборной группы «Этикет – портрет эпохи»

Дом-музей Петра I

  • 14:00, 16:00, 18:00 Интерактивная экскурсия для сборной группы «В начале славных дел».
  • 11:00-17:00 Мастер-классы для детей «Петровский домик».

Возрастные ограничения: (0+).
 

Тэги: акция, Ночь искусств, музеи

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