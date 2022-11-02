О легендах рок-музыки расскажут в Вологде 4 ноября

Программа «Легенды рока» пройдет 4 ноября в вологодском музее «Литература. Искусство. Век ХХ».

– Вспомним, как зарождалось это музыкальное направление. Чем отличалась походка Чака Берри от сногсшибательной энергетики Элвиса Пресли; увидим и услышим представителей разных направлений рок-музыки, начиная с 70-х годов 20-го века. Также вспомним группы и музыкантов в СССР, которые были в опале за свои выступления в рок-стиле, – говорится в анонсе мероприятия.