Экскурсия на тему этикета пройдет в музее «Мир забытых вещей» 4 ноября

02.11.2022 [Культура]

Экскурсия «Этикет – портрет эпохи» пройдет в вологодском музее «Мир забытых вещей» 4 ноября.

Мероприятие проводится в рамках акции «Ночь искусств». Это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь».

– Вас будет ждать не только рассказ о «забытых» вещах, но и настоящее погружение в атмосферу старинного дома со своими историческими традициями, семейными преданиями и реликвиями, кругом друзей и знакомых, – говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсовод расскажет о традициях проведения званых и танцевальных вечеров, правилах приема гостей, тонкостях столового и светского этикета, бытовавших в России в 19-м веке. Рассказ пойдет о культуре праздничного застолья и особенностях русской сервировки стола.

Посетители также узнают об особенностях жилого интерьера и меблировке комнат в купеческих и дворянских домах во второй половине 19-го – начале 20-го веков.

Начало экскурсии 4 ноября в 17:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6. Предварительная запись по телефону: (8172) 21-14-17.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: Ночь искусств, экскурсия, этикет

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