Концерты и экскурсии ждут посетителей Кирилло-Белозерского музея на акции «Ночь искусств» 4 ноября

25.10.2022 [Культура]

Несколько мероприятий подготовили сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника для посетителей в рамках акции «Ночь искусств», которая пройдет 4 ноября.

Напомним, «Ночь искусств» – это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь».

Программа «Ночь искусств» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 4 ноября:

15:00 Концерт «Душа моя – это колокол!» – это послесловие к программе «Играй, гармонь любимая!», съемки которой проходили летом 2022 года на территории музея-заповедника.
В программе примут участие известные гармонисты, музыканты, самобытные исполнители и коллективы, самодеятельные авторы, ставшие участниками известной телепередачи на Первом канале.

Этно-проект «ЛыкомШито» из Череповца представит в Кириллове поэта Павла Широглазова, автора многочисленных песен для ведущих программы «Играй, гармонь любимая!» Анастасии и Захара Заволокиных.

– Авторские стихи будут сопровождаться таинственным средневековым звучанием калюки, варганов и других традиционных музыкальных инструментов и чередоваться песнями в исполнении череповецкой фолк-исполнительницы и композитора Светланы Сиротиной, – говорится в анонсе мероприятия. – Зрителей порадуют самобытный череповецкий баянист Алексей Щербинин, дуэт «Сваты», гармонисты из Белозерска Алексей Александров и Александр Смирнов, детский ансамбль гармонистов из Кириллова под руководством Любови Медовиковой.

17:00 Программа «Сарафанная ночь». Посетители музея побывают в мастерской художника-дизайнера Валентины Лисиной.

– Кокошники, расшитые жемчугом да камнями, парчовые сарафаны покажут стать, а ожерелья из жемчугов притянут к себе взгляды. У каждого будет возможность увидеть, как выглядели наши девушки раньше, – рассказывает Мария Хаустова, пресс-секретарь музея-заповедника. – Российский модельер Валентина Лисина предоставит всем желающим возможность почувствовать себя барыней – примерить народные костюмы и головные уборы, расскажет о техниках работы, которыми владели наши предки.

19:00 Концерт «Джазовое сердце». Актриса театра и кино Яна Сорокина исполнит классические арии в традиционной академической манере, арии из мюзиклов, а также произведения российских и зарубежных композиторов.

Репертуар певицы составят произведения на английском, немецком, иврите, идише, французском, итальянском языках.

Ранее NewsVo рассказывал о мероприятиях, которые подготовили для «Ночи искусств» сотрудники Вологодского государственного музея-заповедника и его филиалов.
 

Тэги: Ночь искусств, Кирилло-Белозерский музей, концерт, джаз, гармонь

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