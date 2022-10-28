Интерактивную программу подготовила к «Ночи искусств» 3 ноября Вологодская картинная галерея

28.10.2022 [Культура]

Интерактивную программу подготовила к «Ночи искусств» Вологодская картинная галерея 3 ноября.

Напомним, «Ночь искусств» – это всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» и «Библионочь».

Ранее NewsVo рассказывал, что 3 ноября акция «Ночь искусств» пройдет в Вологодской областной библиотеке и 4 ноября в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах, а также в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Программа «Ночь искусств» в филиалах Вологодской картинной галереи 3 ноября:

Шаламовский дом, Вологда, Сергея Орлова, 15

  • 17:00 Интерактивная программа «Как вдохновлялась сталь» по выставке «Гуманность металла» 
  • 18:00 Мастер-класс «Сталь, бабочки и вдохновение…»: создание творческой работы в технике фольгопластики 
  • 19:00 Концертная программа Анастасии Орловой «Спасибо вам, люди!» 

Дом Корбакова, Вологда, Октябрьская, 13

  • 17:00 Интерактивная программа «На комарах» по выставке «Лад Вологодский» 
  • 17:00 Мастер-класс по скетчингу 
  • 17:00 Мастер-класс «Как поймать мгновение» от фотографа Даниила Зинченко 
  • 18:00 Мастер-класс «Рисунки на футболках своими руками» 
  • 19:00 Мастер-класс «Разноголосие вологодских говоров» 

Мемориальная мастерская Александра Пантелеева, Вологда, Козленская, 4

  • 17:00 Бриффинг-пати «Идея. Вдохновение. Мастерство: Олег Иванов - разговор с художником»

Возрастные огранияения: (6+).
 

Тэги: Ночь искусств, картинная галерея

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