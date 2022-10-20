Памятник Василию Белову устанавливают в Вологде

Памятник Василию Белову начали устанавливать в Вологде у областной библиотеки. Торжественное открытие намечено на день 90-летия писателя – 23 октября.

– Автор скульптурной композиции – Алексей Игнатов, преподаватель Московского художественного института имени Сурикова при РАХ, лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова, член Союза художников России, член Московского Союза художников, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Постамент для этого памятника создал петербургский архитектор Антон Королев.

Ранее NewsVo рассказывал, что творческий конкурс на лучшее концептуальное решение образа памятника Василию Белову проходил в Вологде в прошлом году. К участию в конкурсе приглашались трое скульпторов. Лучшей работой признана работа Алексея Игнатова.

– Главные достоинства скульптурной композиции, предложенной Алексеем Игнатовым – это красота и абсолютное портретное сходство с оригиналом. У художника, что называется, замечательно «поставлен глаз», фигура Василия Ивановича узнается сразу и со всех ракурсов. Удивительное сходство, потрясающее владение пластикой, объемами, всё очень здорово сделано. Игнатову, молодому, но очень талантливому и имеющему уже солидный послужной список московскому скульптору, как раз удалось очень тонко передать это сходство. В его скульптуре, что важно, чувствуется состояние души писателя. Оно, на мой взгляд, очень поэтично, там есть нежность души Василия Ивановича, который очень любил своих земляков, родную землю, Вологодчину, Россию – и не просто любил, а переживал за нее, сострадал. У Игнатова это очень точно передано. В этот образ Белова захочется вглядываться – ведь чтобы осознать любое произведение искусства, нужно всмотреться, осознать, разглядеть его «внутренним оком», приложить еще и сердечную силу в восприятие. Только тогда оно тебе раскроется. Искусство требует такого созерцания, духовной отдачи. И очень умело эскиз памятника вписан у скульптора в городскую среду. Вологда обретет замечательное произведение современного монументального искусства, – прокомментировал работу Валерий Страхов, член жюри конкурса, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств.

По мнению Валерия Страхова, композиция с деревенской изгородью создаст особую среду этого места в центре Вологды.

– Поднятая на пьедестал среди городских зданий, она будет смотреться как символ деревенской простоты и естественности, привлекать внимание. Большинство жителей Вологды – выходцы из деревни, люди с деревенскими корнями. Конечно, этот памятник должен их «цеплять», задевать какие-то тайные, необъяснимые струны, находить отклик в душах, обращаться к их глубинным чувствам. Каждый сможет вспомнить свой родной уголок. Думаю, памятник Василию Белову станет точным попаданием в наш культурный код, – приводит слова Валерия Страхова пресс-служба департамента культуры.

Разговоры об установке памятника Василию Белову в Вологде велись много лет. Скульптор Алексей Игнатов уже даже создавал эскиз памятника писателю и на его установку в 2019 году объявляли сбор средств.

Торжественное открытие памятника состоится в день рождения писателя – 23 октября в 12.00 в Вологде на перекрестке улицы Марии Ульяновой и Советского проспекта.

Напомним, сейчас в Вологодской области проходят IX Всероссийские Беловские чтения. Они включают в себя множество разноплановых мероприятий: научную конференцию, семинары, семинары презентации книг, подведения итогов литературных конкурсов, литературный марафон, экскурсии и Беловский диктант.