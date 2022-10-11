Беловские чтения пройдут в Вологодской области с 17 по 23 октября

11.10.2022 [Культура]

Всероссийские Беловские чтения пройдут в Вологодской области с 17 по 23 октября. В этом году мероприятие посвящается 90-летию со дня рождения классика деревенской прозы – Василия Ивановича Белова.

– С начала года на Вологодчине проходят разноформатные мероприятия, посвященные юбилею писателя. Самая насыщенная программа событий ждет вологжан и гостей города с 17 по 23 октября – в так называемую «Беловскую неделю» перед днем рождения Василия Ивановича. В эти дни пройдут Всероссийские Беловские чтения, в рамках которых состоятся литературные марафоны, презентации книг, встречи с писателями, премьеры спектаклей, выставки и экскурсии, а также традиционная научная конференция, – отметил начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Научная конференция пройдет в Вологодском государственном университете 20 октября. Она будет посвящена продолжению традиций и современному звучанию творчества Василия Белова. 

– Научную составляющую чтений продолжит и научный литературный семинар, посвященный одной из главных книг в творчестве писателя – «Ладу». «“Лад” как национальный образ картины мира в творчестве В.И. Белова» обсудят ученые из Архангельска, Вологды и Череповца. Темы семинара будут посвящены 40-летию выхода книги в свет, а также Году культурного наследия народов России. Научный семинар пройдет в Вологодской областной библиотеке 21 октября, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

В рамках Беловских чтений также пройдут презентации книг, подведения итогов литературных конкурсов, литературный марафон и другие мероприятия. 

Так, например, желающий смогут написать Беловский диктант 21 октября, 14:00 – 16:00, в Вологодской областной универсальной научной библиотеке по адресу: Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, зал №12.

22 октября в 8:00 состоится поездка в Тимониху, на родину Василия Белова (по предварительной записи).

22 октября, 10:00 – 12:00, 12:00 – 14:00 пройдут экскурсии «Вологда литературная». Место встречи – Вологодская областная универсальная научная библиотека, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1 (по предварительной записи), телефон: (8-8172) 72-11-03.

22 октября, 10:00 – 12:00, 12:00 – 14:00 пройдут экскурсии по музею-квартире Белова по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, д. 10 (по предварительной записи), телефон: +7 (921) 126-14-23.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Тэги: Беловские чтения, Василий Белов

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