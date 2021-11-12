Проект памятника Василию Белову выбрали в Вологде

Творческий конкурс на лучшее концептуальное решение образа памятника Василию Белову завершился в Вологде. Лучшей работой признана архитектурно-скульптурной композиция скульптора Алексея Игнатова.

– Главные достоинства скульптурной композиции, предложенной Алексеем Игнатовым – это красота и абсолютное портретное сходство с оригиналом. У художника, что называется, замечательно «поставлен глаз», фигура Василия Ивановича узнается сразу и со всех ракурсов. Удивительное сходство, потрясающее владение пластикой, объемами, всё очень здорово сделано. Игнатову, молодому, но очень талантливому и имеющему уже солидный послужной список московскому скульптору, как раз удалось очень тонко передать это сходство. В его скульптуре, что важно, чувствуется состояние души писателя. Оно, на мой взгляд, очень поэтично, там есть нежность души Василия Ивановича, который очень любил своих земляков, родную землю, Вологодчину, Россию – и не просто любил, а переживал за нее, сострадал. У Игнатова это очень точно передано. В этот образ Белова захочется вглядываться – ведь чтобы осознать любое произведение искусства, нужно всмотреться, осознать, разглядеть его «внутренним оком», приложить еще и сердечную силу в восприятие. Только тогда оно тебе раскроется. Искусство требует такого созерцания, духовной отдачи. И очень умело эскиз памятника вписан у скульптора в городскую среду. Вологда обретет замечательное произведение современного монументального искусства, – прокомментировал работу Валерий Страхов, член жюри конкурса, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств.

По мнению Валерия Страхова, композиция с деревенской изгородью создаст особую среду этого места в центре Вологды.

– Поднятая на пьедестал среди городских зданий, она будет смотреться как символ деревенской простоты и естественности, привлекать внимание. Большинство жителей Вологды – выходцы из деревни, люди с деревенскими корнями. Конечно, этот памятник должен их «цеплять», задевать какие-то тайные, необъяснимые струны, находить отклик в душах, обращаться к их глубинным чувствам. Каждый сможет вспомнить свой родной уголок. Думаю, памятник Василию Белову станет точным попаданием в наш культурный код, – приводит слова Валерия Страхова пресс-служба департамента культуры.

Памятник планируется установить в следующем году – в год 90-летия со дня рождения писателя. Место для него выбирали вологжане путём интернет-голосования. Им предлагались две площадки – в конце улицы Пушкинской у стадиона «Динамо» и у Бабушкинской библиотеки, на перекрёстке Советского проспекта с улицей Марии Ульяновой. Большинство проголосовавших выбрали вариант у библиотеки.

Ранее NewsVo рассказывал, что к участию в конкурсе были приглашены три скульптора:

Елена Безбородова, заслуженный художник России, автор десятков монументальных и декоративных произведений, установленных в Москве и городах России. Елена Безбородова стала победителем конкурса на лучший проект памятника Христофору Леденцову, который установят в Вологде в следующем году.

Юрий Евграфов – художник-скульптор из Санкт-Петербурга, член Союза художников России, автор многочисленных монументальных творческих работ. В числе его работ – памятник композитору Валерию Гаврилину в Санкт-Петербурге, бюст Валерия Гаврилина, установленный в 2010 году в Вологодской областной филармонии, и памятная доска Василию Белову, установленная на его доме на улице Октябрьской в Вологде.

Алексей Игнатов, преподаватель Московского художественного института имени В.И. Сурикова. Алексей Игнатов – автор многочисленных творческих работ, в числе которых известные скульптурные композиции, созданные художником по советским фильмам «Офицеры» и «Они сражались за Родину». Эти монументы установлены в Москве.

Напомним, разговоры об установке памятника Василию Белову в Вологде ведутся уже много лет. Скульптор Алексей Игнатов уже даже создавал эскиз памятника писателю и на его установку в 2019 году объявляли сбор средств.

