Вологжане выбрали место, где будет установлен памятник писателю Василию Белову

В Вологде завершилось интернет-голосование за макет мемориальной доски и место для установки памятника писателю Василию Белову.

Мемориальную доску планируется установить на доме по ул. Октябрьской, 10, где писатель прожил с 1987 по 2012 год. Большинство вологжан высказались за макет, выполненный петербургским скульптором Юрием Евграфовым.

Выбирая место для памятника, большинство участников высказались, что памятник нужно поставить на пересечении улиц Марии Ульяновой и Советского проспекта, около Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения вологодского патриарха «деревенской прозы». К этой дате в областной столице запланирован цикл мероприятий по увековечению памяти Василия Белова. Так, например, на доме, где Белов жил с 1987 по 2012 год во время VIII Всероссийских Беловских чтений собираются установить мемориальную доску. Планируется, что в юбилейный год в Вологде появится и памятник писателю.