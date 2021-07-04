Вологжане выбрали место, где будет установлен памятник писателю Василию Белову

04.07.2021 [Общество]

В Вологде завершилось интернет-голосование за макет мемориальной доски и место для установки памятника писателю Василию Белову. 

Мемориальную доску планируется установить на доме по ул. Октябрьской, 10, где писатель прожил  с 1987 по 2012 год. Большинство вологжан высказались за макет, выполненный петербургским скульптором Юрием Евграфовым.

Подведены итоги голосования за макет мемориальной доски и место под памятник Василию Белову

Выбирая место для памятника, большинство участников высказались, что памятник нужно поставить на пересечении улиц Марии Ульяновой и Советского проспекта, около Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения вологодского патриарха «деревенской прозы». К этой дате в областной столице запланирован цикл мероприятий по увековечению памяти Василия Белова. Так, например, на доме, где Белов жил с 1987 по 2012 год во время VIII Всероссийских Беловских чтений собираются установить мемориальную доску. Планируется, что в юбилейный год в Вологде появится и памятник писателю. 

Тэги: памятник, Василий Белов

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Мэр Вологды не исключил возможность введения ограничений на въезд в город из-за коронавируса
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе
97 человек находятся в реанимации моногоспиталя Череповца 28 июня
Кружевную скамейку установили в аллее на проспекте Победы в Вологде
Суд отказал главе вологодского УМВД Виктору Пестереву в иске о защите чести и достоинства
В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина

Похожие новости

Памятник адмиралу Николаю Кузнецову в Вологде не будут ремонтировать до весны

Об этом NewsVo рассказали в пресс-службе администрации города

1333
0

В Бабаевском районе открыли памятник погибшим при бомбардировках у станции Тешемля

Станция, расположенная в 22-х километрах районного центра, в годы войны была пограничной, в десяти километрах от нее — разъезд Верхневольский Ленинградской области

2176
0

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил прокуратуру проверить законность сноса стелы павшим воинам в Белозерске

Ее разрушили экскаватором в ходе работ по реконструкции парка Победы

2786
0

В Харовском районе открыли памятник матросу подлодки «Курск» Илье Налётову

Илья родился 2 августа 1981 года в Харовске.

1305
0

В Череповце бюст Николая Рубцова перенесут на набережную Ягорбы

Перенос связан с реконструкцией Верещагинского квартала

1503
0

В Череповце задержали трех девушек, испортивших памятник купцу

Полицейским фигурантки рассказали, что сломали часть композиции, чтобы сфотографироваться на руках у купца

3241
0

170-летний дуб, растущий в Бабаевском районе, включили в список памятников живой природы

«Дуб черешчатый» растет на территории усадьбы Хвалевское

1565
0

В Кириллове установили памятник военному летчику Евгению Преображенскому

Бронзовый бюст Героя СССР отлили в Ростове

1151
0

В Вологде хотят установить памятник Василию Белову: начат сбор средств

Один из вариантов его размещения – рядом с Вологодской областной библиотекой на улице Марии Ульяновой

1504
0

В Вожеге открыли памятник участникам боевых действий и локальных конфликтов

Монумент представляет собой металлический макет земного шара

2460
0

В Вологодском районе открыли мемориал, посвященный погибшим на Кущубском полигоне солдатам ВОВ

Впервые в области увековечены имена 98 красноармейцев, похороненных в ранее неучтенных могилах

3437
0

В Великом Устюге установили памятник мастеру черни Евстафию Шильниковскому

Он расположился на улице Набережной

4461
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жильцы дома на улице Чернышевского, 108А жалуются на запах канализации от воды
202 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Роскачество обнаружило в шоколадном «Вологодском пломбире» растительные жиры
Вологжане выбрали место, где будет установлен памятник писателю Василию Белову
Футболисты «Динамо-Вологда» обыграли кировский «Факел»
В селе Никольском Тотемского района заметили гадюку
В Великоустюгском районе при пожаре в четырехквартирном доме погиб 44-летний мужчина
 
01.07.2021 [Общество]

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

7744
0
03.07.2021 [БлогоVO]

Суперспредер — это тот, кто заражает намного больше людей, чем средний инфицированный

503
0
04.07.2021 [Обзор Прессы]

Исчезающая статуя обитает в Череповце

149
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика