В Вологде хотят установить памятник Василию Белову: начат сбор средств

Объявлен сбор средств на изготовление и установку памятника писателю Василию Белову в Вологде. Соответствующее обращение к «деятелям культуры, политикам, предпринимателям России» опубликовано в апрельском номере журнала «Наш современник».

- Все созданное Василием Ивановичем Беловым, как и сама его жизнь, заслуживает народной памяти на долгие годы и установки памятника на его родине. Просим всех русских людей оказать содействие в финансировании памятника Василию Ивановичу в городе Вологде, в котором им написаны щемящие до боли книги о крестьянской жизни, исполненные любви и отчаяния за судьбы соотечественников, - говорится в обращении.

В организационный комитет по установке памятника вошли вдова писателя Ольга Белова, а также депутаты Госдумы Петр Толстой, Анатолий Грешневиков, Сергей Шаргунов, Александр Шолохов, писатели Анатолий Заболоцкий, Николай Лугинов, Владимир Крупин, Станислав Куняев.

Эскиз будущего памятника создал скульптор Алексей Игнатов, автор композиции по фильму «Офицеры» на Фрунзенской набережной в Москве, памятника героям Первой мировой войны на Витебском вокзале Санкт-Петербурга. В качестве варианта места установки монумента в Вологде рассматривается участок на углу Советского проспекта и улицы Марии Ульяновой, возле областной библиотеки.

Сбор средств проводится на счет «Славянской академии наук, образования, искусств и культуры» (см. реквизиты в галерее).

Ранее надгробный памятник был установлен на могиле писателя Василия Белова в его родной деревне Тимониха (Харовский район). Средства на его изготовление и установку собирали местные жители, писатели и предприниматели.