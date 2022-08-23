Дом «Севтранлеса» на Зосимовской, 54 в Вологде начали готовить к восстановительным работам. Об этом сообщается на странице сообщества «Сохраняя будущее: деревянная Вологда», которую ведут специалисты управления культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды.

– Мы уточнили информацию у собственника. Оказалось, что дом расчищают и готовят к началу восстановительных работ, – говорится на странице сообщества.

Напомним, что Дом «Севтранслеса» выкупила Каринэ Аракян, директор ресторана «Афины». По результатам торгов, которые прошли 29 марта 2021 года, она приобрела памятник архитектуры регионального значения за сумму 3 101 000,33 рубля. Начальная цена торгов была 1 924 000 рублей. NewsVo рассказывал, что стоимость самого памятника архитектуры, находящегося в неудовлетворительном состоянии, составила всего 1 рубль, остальное — цена земли 1 337 кв. м.

Вологодские градозащитники не раз высказывали свои сомнения по поводу того, что собственник действительно планирует восстанавливать этот дом.

– Очень хотелось бы думать, что опасения необоснованы. Но в случае с этим домом лучше «перебдеть, чем недобдеть». Ведь с его возможной утратой Вологда лишится целого стилевого направления — советского конструктивизма, воплощенного в этом здании. А именно стилевое разнообразие отличает и выделяет наш город среди других, имеющих памятники деревянного зодчества. Надеюсь, что за ходом реставрации зорко следит Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия области вместе с администрацией города, – писал краевед Александр Сазонов.

Даже в запущенном состоянии Дом «Севтранслеса» продолжает привлекать внимание горожан и туристов. Так, например, режиссера Сергея Васильева, который известен как создатель «Русской кибердеревни», этот дом вдохновил на создание видео-ролика в стилистике Хаяо Миядзаки. В 2019 году Сергей приезжал в Вологду в качестве туриста.

– Пока гулял по городу, пришла идея поснимать видео и фото для небольших зарисовок, но в силу занятости успел сделать только одну с драконом в доме, – рассказал NewsVo Сергей. Именно этот визит в Вологду и вдохновил режиссера на создание «Русской кибердеревни».

Напомним, что дом «Севтранслеса» – это выявленный памятник. Это деревянный двухэтажный дом общей площадью 574,5 кв. м. Дом был построен в 1935 году, он уникален по своей архитектуре, сочетающей элементы модерна и конструктивизма. Приказ о внесении здания на Зосимовской, 54 в реестр выявленных объектов культурного наследия подписан председателем комитета по ОКН Еленой Кукушкиной 17 августа 2016 года.

По мнению вологодских градозащитников этот дом: