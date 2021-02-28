Дом «Севтранслеса» на улице Зосимовской, 54 выставили на продажу в Вологде

Дом № 54 по улице Зосимовской в Вологде, памятник архитектуры регионального значения, выставили на продажу. Начальная цена здания 1935 года постройки общей площадью 574,5 кв. м. и участка в 1 337 кв. м. — 1 924 000 рублей. При этом стоимость самого памятника архитектуры, находящегося в неудовлетворительном состоянии, — один рубль, остальное — цена земли.

Покупатель должен будет в срок до 1 сентября этого года провести обследование здания, провести противоаварийные работы. До конца 2021 года нужно будет разработать проект реставрации памятника архитектуры, до конца 2024 года — его реализовать. Эскизный проект реставрации дома передадут победителю конкурса после регистрации перехода права собственности на объект культурного наследия.

Заявки на аукцион принимаются до 24 марта.

Здание на Зосимовской, 54 внесено в реестр памятников как «Дом работников «Севтранслес». Оно была возведена для инженерно-технических работников треста «Севтранлес», сыгравшего ключевую роль в истории Северной железной дороги и лесного промысла Вологодской и Архангельской областей. Дом выполнен в духе конструктивизма с элементами модерна, его фасады обшиты разнообразно ориентированной вагонкой.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Москвы купил и планирует восстановить два деревянных дома-памятника в Вологде. Это дома на набережной VI Армии, 81 и Кирова, 33.