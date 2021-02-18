Житель Москвы купил и планирует восстановить два деревянных дома-памятника в Вологде

Два деревянных дома – памятники архитектуры приобрёл и планирует восстановить житель Москвы Семён Яковлев.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Александр Сазонов экскурсовод и автор книг о Вологде:

– В новогодние праздники позвонил мне москвич Семён, приехавший в Вологду в качестве туриста. На мою экскурсию он не попал, так как новогодние даты были заранее расписаны, но книгу о деревянной Вологде купил. Прочитал ее за один присест, и, погуляв по городу, возымел желание приобрести с целью восстановления один из наших деревянных памятников.

По словам Александра Иринеевича, гость из Москвы изначально рассматривал два варианта: Дом Шахова на Воровского, 34 и почти полностью разрушенный дом на набережной VI Армии, 81.

– Из-за упертости одного из собственников (не хочу даже называть его фамилию), не захотевшего задешево продавать свою долю, дому (Дому Шахова – ред.) опять не повезло, – с сожалением отмечает Сазонов. – После интенсивных консультаций выбор Семёна Дмитриевича остановился на почти полностью разрушенном доме на набережной VI Армии, 81, который издревле «держал» излучину реки и хорошо был виден от обелиска 800-летия Вологды.

Дом на набережной VI Армии, 81 – это объект культурного наследия регионального значения. 12 февраля, стали известны результаты торгов. Двухэтажное нежилое здание площадью 270,3 квадратных метра оказалось продано за 1 рубль, а вот земельный участок площадью 2349 квадратных метров, на котором оно стоит, — за 2 миллиона 649 тысяч 999 рублей, сообщала газета «Премьер».

В феврале NewsVo также сообщал, что памятник архитектуры федерального значения дом №33 по улице Кирова продали Семёну Дмитриевичу Яковлеву за 3,3 млн рублей.

Чиновники предлагали приобрести двухэтажное нежилое здание площадью 349,4 квадратных метра (в неудовлетворительном состоянии) и участок площадью 1 360 квадратных метров. При этом стоимость земли составляла 1 956 999 рублей, стоимость самого дома — 1 рубль. В итоге дом ушел с молотка за 3,3 млн рублей.

Учитывая статусы обоих домов покупатель будет обязан провести противоаварийные и консервационные работы, разработать проект ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия, провести данные работы. Контролировать ход работ будет Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Сообщается, что перед тем, как приобрести оба дома, Семён Яковлев консультировался с семьёй вологжан Якимовых и реставратором Владимиром Новосёловым. Планируется, что оба дома: Кирова, 33 и набережная VI Армии, 81 также будет восстанавливать компания «Вологодские реставраторы». Напомним, Якимовы сейчас восстанавливают уже четвёртый по счёту деревянный дом-памятник в Вологде.