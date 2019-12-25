Герман Якимов отреставрирует Дом Засецких в Вологде

25.12.2019 [Общество]

Предприниматель Герман Якимов продолжает восстанавливать исторические дома в Вологде. В декабре он взял в аренду Дом Засецких на улице Ленинградской, 12 - объект культурного наследия федерального значения XIX века (ред. - здание построено в 1790-е годы и значительно перестроено в конце XIX века).

Договор аренды заключен на 49 лет с Росимуществом.

Дом Засецких. Фото Вадима Дементьева.

Здание с изразцовыми печами и камином стоит пустым около семи лет, все это время памятник архитектуры не ремонтировали. Летом 2018 года волонтеры привели его в порядок снаружи, покрасив стены.

Восстанавливать дом будет компания «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.

- Сегодня инвестор и реставратор осмотрели его, оценили объем работ. В первоначальный вид планируется привести внутренние конструкции, демонтировать возведенные перегородки, восстановить цельность распашных дверей, которые распилены почти на треть высоты, исторические окна. Кстати, их в доме порядка 20, но подлинных не сохранилось, - сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф.

Отметим, что Герман Якимов должен провести комплексные ремонтно-реставрационные работы в доме и при этом ему еще нужно ежегодно платить за его аренду 198 674 рублей.

- Согласно договору аренды, у меня много обязательств по охране и восстановлению памятника, который я должен отреставрировать. Это займет от пяти до семи лет, в том числе около года уйдет на подготовку проекта. Семья мое решение поддержала, мне очень интересно этим заниматься, извлечение прибыли уходит на второй план. Это самое ценное из сохранившихся деревянных зданий в Вологде, и его никак нельзя потерять. В ближайшее время территорию вокруг здания закроем, установим камеры видеонаблюдения. Также здание застрахуем от ущерба и уничтожения, - рассказал Герман Якимов.

Ранее он уже восстановил два дома в Вологде - Дом купца Черноглазова на улице Чернышевского, 17 и дом Извозчикова на Чернышевского, 55. Кроме того, сейчас Герман Якимов восстанавливает исторический дом на Мальцева, 18. Все эти здания он купил, дом Засецких - первое здание, которое он будет восстанавливать на условиях аренды.

 

Тэги: исторические дома

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