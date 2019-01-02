Герман Якимов отреставрирует еще один памятник архитектуры в Вологде

Еще один исторический деревянный дом в Вологде будет отреставрирован на деньги инвестора Германа Якимова. Это объект культурного наследия федерального значения на ул. Мальцева, 18.

Дом был продан городской администрацией на аукционе 20 ноября. Его приобрел за 4,7 млн рублей Герман Якимов, который планирует профинансировать его научную реставрацию. Научно-проектную документацию по реставрации объекта разработает команда архитекторов-реставраторов под руководством Владимира Лукина, сообщает портал Сultinfo.

Согласно договору купли-продажи дом нужно отреставрировать до 31 декабря 2022 года.

После реставрации Герман Якимов планирует разместить в доме цветочный магазин. Напомним, ранее он уже вложил средства в реставрацию двух других памятников архитектуры в Вологде - Дома купца Извозчикова на Чернышевского, 55 и Дома с лилиями на Чернышевского, 17. Во втором после реставрации открылись музей истории дома купца Черноглазова и магазин цветов. Оба дома – объекты культурного наследия регионального значения.

Дом на Мальцева, 18 – бывший флигель городской усадьбы Дружинина. По данным сайта historymaps35.ru, точная дата строительства дома неизвестна, а по стилистическим признакам дом мог быть построен во второй половине XIX века. В списке жилых домов 1914 года владельцем одноэтажного углового дома и двухэтажного флигеля отмечен действительный статский советник Николай Михайлович Дружинин. Флигель предназначался для проживания прислуги. Первоначально над угловым уличным крыльцом находился балкон, о котором сегодня напоминает нарядное тройное окно.

В советское время дом использовался под жилье, в 1977 году был поставлен на государственную охрану. В 1995 году указом президента флигель усадьбы Дружинина был включен в перечень памятников федерального значения. В 1980-е годы дом был отремонтирован, позднее в нем размещались детская художественная школа и Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды.

Напомним, другой исторический дом в Вологде, на Ветошкина, 3, достался в декабре фирме Вероники Новожиловой, жены депутата гордумы Владмира Новожилова, в четыре раза дешевле, чем дом на Мальцева - всего за 1,17 млн рублей. В отличие от Германа Якимова, она, судя по информации в интернете, выполнять условия договора, касающиеся реставрации, не собирается - вскоре после покупки дом был выставлен на перепродажу на Авито на миллион рублей дороже - за 2,2 млн рублей.