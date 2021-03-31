Дом «Севтранслеса» в Вологде выкупили владельцы ресторана «Афины»

Дом «Севтранслеса» на улице Зосимовской, 54 в Вологде выкупила Каринэ Аракян, директор ресторана «Афины». По результатам торгов, которые прошли 29 марта, она приобрела памятник архитектуры регионального значения за сумму 3 101 000,33 рубля. Начальная цена торгов была 1 924 000 рублей.

По условиям торгов покупатель должен будет в срок до 1 сентября этого года провести обследование здания, провести противоаварийные работы. До конца этого года нужно будет разработать проект реставрации памятника архитектуры, а до конца 2024 года — его реализовать. Эскизный проект реставрации дома передадут покупателю после регистрации перехода права собственности на объект культурного наследия.

NewsVo рассказывал, что стоимость самого памятника архитектуры, находящегося в неудовлетворительном состоянии, составила всего 1 рубль, остальное — цена земли 1 337 кв. м.

Напомним, что дом «Севтранслеса» – это выявленный памятник. Это деревянный двухэтажный дом общей площадью 574,5 кв. м. Дом был построен в 1935 году, он уникален по своей архитектуре, сочетающей элементы модерна и конструктивизма.

Ранее в этом году житель Москвы купил и планирует восстановить два деревянных дома-памятника в Вологде. Это дома на набережной VI Армии, 81 и Кирова, 33. А семья вологодских предпринимателей Якимовых восстанавливает уже четвёртый по счёту деревянный дом-памятник в Вологде.