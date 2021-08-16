Вологда стала прообразом русской кибердеревни

16.08.2021 [Культура]

Вологда стала прообразом кибердеревни — популярного youtube-проекта «birchpunk». Об NewsVo рассказал режиссёр проекта Сергей Васильев.

«Русская кибердеревня» — это серия короткометражных научно-фантастических роликов о жизни в русской деревне будущего: с андроидами-доярками, летающими фургонами «Почты России» и квадрокоптерами вместо птиц.

В 2019 году Сергей приезжал в Вологду в качестве туриста. 

— Пока гулял по городу, пришла идея поснимать видео и фото для небольших зарисовок, но в силу занятости успел сделать только одну с драконом в доме.

По словам Сергея, этот дом Севтранлеса на Зосимовской, 54 привлек его своей увядающей красотой.

— Он напомнил мне персонажей и локации из фильмов Хаяо Миядзаки, где в каждом уголке живет дух места, – рассказал Сергей NewsVo.

Как говорит Сергей, съёмки кибердеревни в Вологде не проходили, но наработки и материалы из той самой поездки 2019 года были использованы в проекте «birchpunk».

— Впечатления пригодились, – говорит Сергей. – Некоторые идеи для этого проекта пришли, как раз после той самой поездки в Вологду. Запомнилась архитектура и резные наличники. Контраст старых домов и рекламы. Очень разные два района, разделённые железнодорожными путями.

Сейчас видеоролики о русской кибердеревне на youtube набирают от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов просмотров. Так, например, вышедший в августе ролик о русской кибермилиции всего за неделю набрал миллион просмотров:

Тэги: аварийные дома, дома памятники, youtube, кино

ТОП НЕДЕЛИ

СМИ сообщили об убийстве вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Жители Вологды обеспокоены нашествием крупных коричневых слизней
Гроза в Вологде: дворы, улицы и тротуары затопило, башенный кран разбил балкон
В Белозерском районе спасенный из воды полицейский с кулаками бросился на спасителя?
Мэр Вологды сравнил улицы города с ванной и объяснил, почему они превратились в реки
Администрация Вологды продает водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 6 млн рублей
Автобус с паломниками из Вологды попал в ДТП по дороге в Москву
Попавший в ДТП во Владимирской области автобус с туристами принадлежит фирме из Вологодского района
Дело о краже природных ресурсов с ущербом более 100 млн рублей передано в суд в Вологодской области
Под Вологдой из-за удара молнии сгорел дачный дом с мансардой

Похожие новости

Аварийный расселенный дом дважды горел за сутки в Череповце

Речь идет о доме №2а по улице Розы Люксембург

599
0

В Белозерске при пожаре в аварийном доме один из жильцов получил ожоги

65-летний мужчина доставлен в ЦРБ 

629
0

Жильцы аварийного дома в Вологде больше месяца вынуждены обходиться без газа и горячей воды

В администрации Вологды говорят, что нашли управляющую компанию, которая возьмет дом на обслуживание, и проблема скоро будет решена

2041
0

Жильцов аварийного дома в Вологде отключили от газа

Проверка выявила утечку, но устранить ее газовики не могут - с ними не заключен договор на техобслуживание дома

6968
0

Более сотни расселенных аварийных домов в Вологодской области до сих пор не снесены

Замгубернатора Антон Стижов отметил, что затраты, которые необходимо понести муниципалитетам для ликвидации аварийных домов, достаточно высокие

1167
0

Чиновника Череповецкого района оштрафовали за медлительность в работе с гражданами

Он в срок не рассмотрел заявление о признании дома непригодным для проживания

1590
0

В Вологде третий раз за год загорелся дом на улице Козленской, 111

Пожар произошел в ночь с 5 на 6 октября

1702
0

В доме №5 на улице Пригородной в Вологде больше трех месяцев живут без горячей воды

Дом 1934 года постройки признали аварийным, и поэтому менять сломавшийся бойлер в управляющей компании отказываются

1523
0

В Вологде до 2021 года планируют расселить 14 аварийных домов

Для их жителей купят новые квартиры

4692
0

Прокуратура требует наказать чиновников администрации Вологды из-за неснесенных аварийных домов

В адрес мэра направлено представление с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности

2746
3

В Нюксенском районе суд обязал чиновников ликвидировать незаконную свалку с обломками аварийных домов

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов и мусора площадью 1,25 га образовалась в селе Городищна

1903
1

Администрация Вологды выставит на продажу еще четыре расселенных дома в центре города

Речь идет о зданиях на Ветошкина, 3, на Зосимовской, 39а, а также на Пролетарской, 66

3799
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре человека пострадали в столкновении «Фольксвагена» и машины газовой службы в Вологде
Произведенные в Вологодской области спички экспортируют в Кению и Аргентину
«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?
Вологодский губернатор рассказал о состоянии попавших в ДТП паломников
Пункты вакцинации от коронавируса для пенсионеров откроют в Вологде и Череповце
Вологда стала прообразом русской кибердеревни
В Красавино бетонная плита упала на кабину экскаватора: машинист погиб
 
16.08.2021 [Общество]

«Долгая помощь»: почему в Вологде власти не дают частной «скорой» выйти на помощь бюджетной?

470
0
16.08.2021 [БлогоVO]

Современное озеленение от лучших ландшафтных дизайнеров Великого Устюга, или Почему нужно сажать взрослые деревья

115
0
12.08.2021 [Обзор Прессы]

«Театр должен воспитывать и просвещать»

855
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика