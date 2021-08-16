Вологда стала прообразом русской кибердеревни

Вологда стала прообразом кибердеревни — популярного youtube-проекта «birchpunk». Об NewsVo рассказал режиссёр проекта Сергей Васильев.

«Русская кибердеревня» — это серия короткометражных научно-фантастических роликов о жизни в русской деревне будущего: с андроидами-доярками, летающими фургонами «Почты России» и квадрокоптерами вместо птиц.

В 2019 году Сергей приезжал в Вологду в качестве туриста.

— Пока гулял по городу, пришла идея поснимать видео и фото для небольших зарисовок, но в силу занятости успел сделать только одну с драконом в доме.

По словам Сергея, этот дом Севтранлеса на Зосимовской, 54 привлек его своей увядающей красотой.

— Он напомнил мне персонажей и локации из фильмов Хаяо Миядзаки, где в каждом уголке живет дух места, – рассказал Сергей NewsVo.

Как говорит Сергей, съёмки кибердеревни в Вологде не проходили, но наработки и материалы из той самой поездки 2019 года были использованы в проекте «birchpunk».

— Впечатления пригодились, – говорит Сергей. – Некоторые идеи для этого проекта пришли, как раз после той самой поездки в Вологду. Запомнилась архитектура и резные наличники. Контраст старых домов и рекламы. Очень разные два района, разделённые железнодорожными путями.

Сейчас видеоролики о русской кибердеревне на youtube набирают от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов просмотров. Так, например, вышедший в августе ролик о русской кибермилиции всего за неделю набрал миллион просмотров: