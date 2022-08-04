Жители села Устье-Кубенское обсудили, какой они хотят видеть набережную реки Кубены

04.08.2022 [Общество]

Первый проектный семинар обсуждению концепции благоустройства набережной реки Кубены прошел в селе Устье-Кубенское 29 июля.

Жители села и архитекторы – Иван Магарев и Иван Крутиков – обсудили основные пожелания для развития территории бывшего здания рыбинспекции, которое находится в Устье.

Список рекомендаций, которые сформулировали жители села в ходе встречи:

  1. предусмотреть подсветку деревьев, возможно из гирлянды, добавить больше освещения, в том числе ландшафтное освещение;
  2. в бывшем здании МЧС сделать смотровую площадку, возможно кафе с верандой (столики на набережной в летний период), а также продажу сувениров для туристов;
  3. необходимо предусмотреть места для одного человека (стулья, качели);
  4. предусмотреть места, где можно прилечь;
  5. сделать пирс для лодок и прогулочную зону к пирсу как можно ближе к воде (например, нижняя терраса на понтонах);
  6. предусмотреть место под арт-объект – это может быть сюжет с рыбаком и котом, Ершом Ершовичем, якорь с корабля или качели-лодка и тд (арт-объект обсудить отдельно, возможно инициировать конкурс на лучшую идею);
  7. необходимо включить частный участок в муниципальную собственность, сделать на нем парк с зоной отдыха, возможно предусмотреть фрагмент под гостиницу;
  8. не делать большой детской площадки, а интегрировать элементы для игры из природных материалов для детей в возрасте (12+);
  9. предусмотреть общественный туалет;
  10. предусмотреть места для больших компаний, в том числе для туристических групп;
  11. учесть связность всей набережной, сделать единый транзит;
  12. предусмотреть много урн, предложить формат раздельного сбора мусора;
  13. учесть сценарий приезда гостей села через реку – набережная должна быть визитной карточкой с воды и «парадными» воротами;
  14. предусмотреть амфитеатр – спуск к воде;
  15. сделать навес от дождя;
  16. предусмотреть сценарий выставки под открытым небом – выставка лодок, картин и т.д.;
  17. добавить больше озеленения – кустарники, газоны;
  18. учесть приоритетность пешехода, по возможности убрать парковку автомобилей рядом с набережной.

– Теперь архитекторам предстоит проработать эти пожелания и предложить единое виденье, на основе которого будет разрабатываться проект благоустройства набережной. Помимо этого, были сформированы пожелания по развитию прилегающих территорий и всей набережной, которые тоже будут учтены в концепции, – рассказал NewsVo Иван Магарев.

Архитектор и преподаватель ВоГУ Иван Магарев известен в Устье тем, что сейчас восстанавливает здесь дом купца Никуличева – двухэтажный особняк из красного кирпича, напоминающий замок. Весной 2020 года Иван приобрел это здание и своими силами проводит его реставрацию. В дальнейшем он планирует открыть здесь кафе, сувенирную лавку и ремесленную мастерскую для жителей села и туристов. 

Реконструкция набережной в селе Устье началась в прошлом году. Общая стоимость проекта 360 миллионов рублей. Строительство пройдёт в два этапа. На первый этап, который планируют завершить в этом году, выделено 30 миллионов рублей.

–  В реконструкцию набережной села Устье в ближайшие три года будет вложено около 100 миллионов рублей из федерального и регионального бюджета. 30 миллионов рублей в 2021 году – на берегоукрепление реки Кубена в селе Устье с оборудованием спусков к воде и причала для маломерного флота (катеров и лодок). 70 миллионов рублей на реконструкцию набережной с пешеходной зоной и зонами отдыха, смотровыми площадками и скамейками, детской площадкой, подъездом к пляжу и автостоянкой в 2022 году, – говорил в 2018 году об этом проекте губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Как ранее рассказывал NewsVo, работы ведутся по проекту создания в регионе туристическо-рекреационного кластера «Русские берега». В рамках этого проекта в Вологодской области планируется развивать водный и круизный туризм в городе Череповце, Белозерском, Вытегорском, Кирилловском, Шекснинском и Усть-Кубинском районах.

Новая набережная в Вытегре уже завоевала приз общероссийского конкурса «Дерево в архитектуре».

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки.

Тэги: благоустройство, набережная, Устье

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